Após a vitória em cima do São Bento por 2×1, na última terça-feira (15), o técnico Jorginho falou que o objetivo do Coritiba nas próximas rodadas é sair do ‘grupão’ em que muitas equipes estão na disputa pelo G4 da Série B. O Alviverde é o atual quarto colocado, com 46 pontos, mas o treinador almeja o terceiro lugar muito em breve.

Com um primeiro tempo consistente, o Coxa abriu 2×0 de vantagem nos 45 primeiros minutos, mas levou um sufoco na segunda metade de jogo, quando os donos da casa descontaram e por muito pouco não empataram. Mesmo que o time tenha precisado de muito esforço para sair de campo vitorioso, o comandante do Verdão destacou a postura dos jogadores em todo o embate.

“A equipe entrou completamente compenetrada, guerreira, poderia ter matado o jogo com certeza no primeiro tempo. Como tomamos um gol relativamente rápido (no segundo tempo), precisamos saber sofrer, mas não perdemos a concentração”, detalhou.

Ainda que tenha gostado da entrega de seus jogadores, Jorginho sabe que o Coritiba teve muitas possibilidades de ampliar e evitar todo o sufoco. “A gente poderia não ter sofrido tanto se a gente tivesse conseguido ligar os contra-ataques como a gente esperava. Poderíamos ter feito 3×0 ainda no primeiro tempo. Mas o importante são os três pontos, principalmente, fora de casa”, avaliou.

O Alviverde tem um jogo a menos, já que o duelo com o Cuiabá, pela 24ª rodada, foi adiado por conta das condições do gramado da Arena Pantanal. O confronto foi remarcado para o próximo dia 29. Porém, antes disso, o Coxa terá a missão de diminuir cada vez mais a diferença entre os concorrentes ao acesso que estão, neste momento, acima. O Atlético-GO é o terceiro, com 48, o Sport o segundo, com 52, e o Bragantino, já dado por muitos como o campeão, tem 58.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Jorginho quer utilizar os próximos duelos para que o time se consolide cada vez mais no topo e saia do ‘bolo’ das equipes que ainda acreditam no acesso. “Neste momento a gente precisa se afastar desse ‘grupão’ que todo mundo está muito perto do G4. Nos aproximamos um pouco mais, e com um jogo a menos, do Atlético-GO, então se a gente encaixar mais algumas vitórias podemos até alcançar uma terceira colocação”, finalizou.