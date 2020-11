O meia Pedro Ken, do Operário, voltou aos treinos após se recuperar de Covid-19. O atleta de 33 anos, natural de Curitiba e revelado pelo Coritiba, ficou três dias internado por conta da doença. Ele foi diagnosticado com coronavírus no dia 22 de outubro.

Pedro Ken não deve jogar na próxima partida do Fantasma, diante do Figueirense, sábado (7). O meia vai aprimorar a parte física antes de voltar aos gramados.

O Operário teve dez casos de Covid-19 no elenco em apenas duas semanas.

