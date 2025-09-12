Coritiba x Goiás: horário, onde assistir e escalações

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Coritiba recebe o Goiás hoje (12/09/2025), às 21h30, no Couto Pereira, em confronto direto pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa é o atual líder, com 46 pontos, e vem embalado após golear a Ferroviária por 4 a 0 na rodada anterior. O Alviverde tem 92% de chance de terminar a competição no G4, ficando cada vez mais próximo do principal objetivo da temporada: o retorno à elite do futebol nacional.

A equipe comandada por Mozart entra em campo para defender a ponta da tabela e aumentar a vantagem sobre o adversário direto. O Goiás, por sua vez, ocupa a segunda colocação com 44 pontos e vive momento delicado na competição, com duas derrotas consecutivas e aproveitamento abaixo do esperado no segundo turno.

O Verdão goiano precisa da vitória para reassumir a liderança, mas caso tropece em Curitiba, pode terminar a rodada apenas na quarta posição, aumentando a pressão sobre o elenco para a sequência do campeonato.

Onde assistir?

O jogo Coritiba x Goiás nesta sexta-feira, 12 de setembro, terá transmissão pelo ESPN e Disney+ e começa às 21h30.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA:

Pedro Morisco; Tiago Cóser, Jacy, Maicon e Zeca; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Carlos de Pena; Lucas Ronier, Clayson e Rodrigo Rodrigues.

❌ DESFALQUE:

O artilheiro Josué, lesionado, está fora da partida.

✅ RETORNOS:

Jacy e Sebastián Gómez voltam ao time após cumprirem suspensão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GOIÁS:

Thiago Rodrigues; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro, Moraes, Marcão, Juninho, Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Anselmo Ramon, Jajá.

❌ DESFALQUE:

O goleiro Tadeu, suspenso e Pedrinho (atacante), no departamento médico.

✅ RETORNOS:

Moraes pode voltar para o ataque.

SERVIÇO DO JOGO: Coritiba x Goiás

26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Horário: 21h30

Local: Estádio Couto Pereira

Onde assistir: Transmissão pelo ESPN e Disney+