Coritiba fica perto, e Athletico dá salto em chances de acesso à Série A

A 35ª rodada da Série B do Brasileiro terminou nesta segunda-feira (3), e o Coritiba está com acesso quase que garantido, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Líder, o Coxa chegou aos 99% de chance de acesso. Nesta rodada, o Coritiba empatou por 0 a 0 com o CRB e se manteve com três pontos de diferença para a vice-líder Chapecoense. A diferença para fora do G4 é de cinco pontos, com só mais nove em disputa.
Quem se deu bem também foi o Athletico-PR. Em ascensão na reta final da Série B, o Furacão venceu o Goiás fora de casa, contou com tropeços dos rivais e entrou no G4 da competição.
Remo e Chapecoense seguem no G4 e aparecem entre os que têm mais chance de acesso. Novorizontino, Criciúma e Goiás ainda têm possibilidade, enquanto CRB, Atlético-GO e Avaí correm por fora.
CHANCES DE ACESSO
Coritiba – 99,3% (era de 98,9%)
Chapecoense – 88,2% (era de 84,6%)
Remo – 68,6% (era de 69,6%)
Athletico – 61,3% (era de 32,6%)
Novorizontino – 33,7% (era de 36%)
Criciúma – 27,2% (era de 35,4%)
Goiás – 16,9% (era de 36,5%)
CRB – 3,2% (era de 5%)
Atlético-GO – 1,1% (era de 0,4%)
Avaí – 0,3% (era de 0,09%)
COMO ESTÁ A TABELA
Coritiba – 61 pontos
Chapecoense – 58 pontos
Remo – 58 pontos
Athletico – 56 pontos
Novorizontino – 56 pontos
Criciúma – 55 pontos
Goiás – 55 pontos
CRB – 52 pontos
Avaí – 51 pontos
Atlético-GO – 51 pontos
JOGOS DOS TIMES ENVOLVIDOS
36ª rodada
Cuiabá x Goiás
Novorizontino x Remo
Athletico x Volta Redonda
Criciúma x Atlético-GO
CRB x Operário
Paysandu x Coritiba
Chapecoense x América-MG
Vila Nova x Avaí
37ª rodada
Coritiba x Athletic
Goiás x Novorizontino
Atlético-GO x Operário
Avaí x Remo
Criciúma x Botafogo-SP
CRB x Vila Nova
Ferroviária x Athletico
Volta Redonda x Chapecoense
38ª rodada
Athletico x América-MG
Cuiabá x Criciúma
Remo x Goiás
Chapecoense x Atlético-GO
Amazonas x Coritiba
Novorizontino x CRB
Botafogo-SP x Avaí