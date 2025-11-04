Coritiba fica perto, e Athletico dá salto em chances de acesso à Série A

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 35ª rodada da Série B do Brasileiro terminou nesta segunda-feira (3), e o Coritiba está com acesso quase que garantido, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Líder, o Coxa chegou aos 99% de chance de acesso. Nesta rodada, o Coritiba empatou por 0 a 0 com o CRB e se manteve com três pontos de diferença para a vice-líder Chapecoense. A diferença para fora do G4 é de cinco pontos, com só mais nove em disputa.

Quem se deu bem também foi o Athletico-PR. Em ascensão na reta final da Série B, o Furacão venceu o Goiás fora de casa, contou com tropeços dos rivais e entrou no G4 da competição.

Remo e Chapecoense seguem no G4 e aparecem entre os que têm mais chance de acesso. Novorizontino, Criciúma e Goiás ainda têm possibilidade, enquanto CRB, Atlético-GO e Avaí correm por fora.

CHANCES DE ACESSO

Coritiba – 99,3% (era de 98,9%)

Chapecoense – 88,2% (era de 84,6%)

Remo – 68,6% (era de 69,6%)

Athletico – 61,3% (era de 32,6%)

Novorizontino – 33,7% (era de 36%)

Criciúma – 27,2% (era de 35,4%)

Goiás – 16,9% (era de 36,5%)

CRB – 3,2% (era de 5%)

Atlético-GO – 1,1% (era de 0,4%)

Avaí – 0,3% (era de 0,09%)

COMO ESTÁ A TABELA

Coritiba – 61 pontos

Chapecoense – 58 pontos

Remo – 58 pontos

Athletico – 56 pontos

Novorizontino – 56 pontos

Criciúma – 55 pontos

Goiás – 55 pontos

CRB – 52 pontos

Avaí – 51 pontos

Atlético-GO – 51 pontos

JOGOS DOS TIMES ENVOLVIDOS

36ª rodada

Cuiabá x Goiás

Novorizontino x Remo

Athletico x Volta Redonda

Criciúma x Atlético-GO

CRB x Operário

Paysandu x Coritiba

Chapecoense x América-MG

Vila Nova x Avaí

37ª rodada

Coritiba x Athletic

Goiás x Novorizontino

Atlético-GO x Operário

Avaí x Remo

Criciúma x Botafogo-SP

CRB x Vila Nova

Ferroviária x Athletico

Volta Redonda x Chapecoense

38ª rodada

Athletico x América-MG

Cuiabá x Criciúma

Remo x Goiás

Chapecoense x Atlético-GO

Amazonas x Coritiba

Novorizontino x CRB

Botafogo-SP x Avaí