Após a não permanência de Jorginho, o Coritiba segue buscando um treinador. Além de Eduardo Barroca, Enderson Moreira também surge como um possível nome para assumir o time em 2020. A informação é da repórter Nadja Mauad, da RPC. Os dois treinadores estão sem clube no momento.

Como noticiado pela reportagem nesta semana, Eduardo Barroca é o primeiro nome especulado. Aos 37 anos, Barroca deixou o Atlético-GO após ajudar o clube no acesso à Série A. O treinador também dirigiu o Botafogo em 2019. Em seu último trabalho, no Dragão, assumiu o time na reta final da Série B e, em nove jogos, conquistou três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Aproveitamento de 51,8%.



Enderson Moreira, agora, também surge como um alvo do Coxa. O treinador, de 48 anos, comandou o Ceará em seu último trabalho. Na Série A, teve um aproveitamento de apenas 34% e deixou o Vozão após completar oito jogos sem vitória. Enderson já comandou outros clubes brasileiros, como Internacional, Grêmio, Santos, Athletico, Fluminense e Bahia. Além disso, foi campeão da Série B com o Goiás, em 2012, e com o América-MG, em 2017.



O Coritiba tinha o desejo de renovar com Jorginho, mas a pedida do treinador, acima de R$ 250 mil, assustou os dirigentes coxas-brancas, que resolveram encerrar a negociação. O Coxa tentou também o ex-Internacional, Odair Hellmann, mas ele acabou assinando com o Fluminense.

