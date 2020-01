No mesmo dia em que apresentou o técnico Tiago Nunes, o Corinthians renovou o contrato do meia-atacante Pedrinho. O vínculo do jogador com o clube terminaria em dezembro deste ano e foi estendido até o término de 2023 – o valor da multa rescisória continua em 50 milhões de euros (R$ 227 milhões).

Pedrinho não se reapresentou com o restante do elenco nesta segunda-feira porque está na seleção brasileira sub-23, que se prepara para o Pré-Olímpico da Colômbia. O meia-atacante subiu para o profissional em 2017 e é hoje o jogador com maior valor de mercado do elenco. No time principal, disputou 107 jogos e marcou oito gols. Nesse período, conquistou o tricampeonato paulista e o Brasileirão de 2017.

Por meio de nota nesta segunda-feira, o Corinthians confirmou as vendas de Clayson, ao Bahia, e Junior Urso, ao Orlando City. Sem informar valores, o clube disse que manteve 20% dos direitos econômicos do atacante e vendeu outros 20%, enquanto o volante teve a totalidade de seus direitos negociados com a equipe norte-americana.

Clayson foi contratado em 2017, disputou 143 partidas, marcou 14 gols e conquistou o Brasileirão de 2017 e os Estaduais de 2018 e 2019. Urso chegou no início do ano passado. Fez 53 jogos, anotou sete gols e foi campeão paulista. “O clube agradece aos jogadores pela dedicação e entrega com a camisa alvinegra e deseja sucesso no seguimento de suas carreiras.”

O Corinthians ainda não oficializou a saída de Sornoza, mas a LDU, do Equador, confirmou por meio de suas redes sociais a contratação por empréstimo do meia com validade de um ano. O jogador de 25 anos deixa o clube após uma temporada, com 32 partidas, um gol, 11 assistências e a conquista do Paulista.

Para retornar ao seu país, Sornoza aceitou a redução do salário. “Tomei a decisão de chegar à LDU para seguir crescendo e buscar espaço na seleção. Venho com muita gana e esperança de fazer um grande ano e ganhar títulos”, disse o atleta.

Confira a lista de jogadores que se reapresentou no Corinthians:

Goleiros: Cássio, Filipe e Walter.

Laterais: Carlos, Fagner e Michel Macedo.

Zagueiros: Bruno Méndez, Danilo Avelar, Gil, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique.

Volantes: Camacho, Gabriel, Ramiro e Richard.

Meias: Luan e Matheus Vital.

Atacantes: André Luis, Boselli, Everaldo, Gustavo, Janderson e Vagner Love.

Confira a lista de jogadores de saída do Corinthians:

Goleiro: Caíque (empréstimo ao Oeste).

Zagueiro: João Victor (empréstimo à Inter de Limeira).

Volantes: Matheus Jesus (empréstimo ao Red Bull Bragantino), Ralf (em negociação), Junior Urso (Orlando City) e Renê Junior (em negociação).

Meias: Jadson (em negociação) e Sornoza (empréstimo à LDU).

Atacantes: Clayson (Bahia).