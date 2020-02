Nesta terça-feira, véspera da partida contra o Guaraní do Paraguai, em Assunção, na estreia na Copa Libertadores da América, o Corinthians anunciou que prorrogou os contratos do meia Mateus Vital e do volante Camacho.

Titular com o técnico Tiago Nunes, Camacho assinou um novo vínculo até o final de 2022. O anterior terminava em dezembro deste ano. Ao todo, o volante, que chegou ao clube em 2016, tem 79 jogos e dois gols pelo Corinthians.

“Espero dar muitas alegrias à fiel torcida. Aprendi muito desde que cheguei aqui e sei que podemos conquistar muitas coisas em breve”, afirmou Camacho, que voltou neste ano após um período de empréstimo ao Athletico-PR, quando se tornou o jogador de confiança de Tiago Nunes, agora seu treinador no Corinthians.

O novo vínculo de Mateus Vital vale até o fim de 2023 – o antigo terminava em dezembro de 2021. Pelo Corinthians, o jogador, que foi contratado do Vasco – o clube detém 85% dos direitos econômicos -, tem 119 partidas e apenas cinco gols, sendo bicampeão paulista em 2018 e 2019.

“Fico muito feliz porque eu sonho em fazer história aqui e conquistar mais títulos. Vou dar meu máximo para ajudar o time ir em busca de mais”, disse Vital.