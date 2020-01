O Corinthians oficializou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Sidcley. O jogador pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e assinou contrato de empréstimo até o final de 2020. Campeão do Campeonato Paulista em 2018 pelo clube paulista, o jogador atuou em 27 partidas e marcou três gols em sua primeira passagem.

“Muito feliz em retornar ao Corinthians, onde tive uma passagem curta, mas muito marcante na minha carreira”, comentou Sidcley ao site oficial do clube. “Não vejo a hora de voltar a vestir o manto na Arena, com o apoio da torcida durante os 90 minutos”, completou.

A equipe alvinegra pagará cerca de R$ 2,5 milhões parcelados pelo empréstimo do atleta e ficará responsável pelo salário total do jogador. O lateral-esquerdo já está treinando com o elenco desde terça-feira. Nesta quarta, a atividade foi encerrada mais cedo por causa do temporal que caiu no CT Joaquim Grava. A forte chuva alagou os gramados no local e ainda cancelou as entrevistas coletivas do goleiro Walter e do volante Gabriel, que renovaram contrato com o clube.

O reserva de Cássio acertou novo vínculo até o final de 2021. O volante estendeu o contrato até dezembro de 2022. A atividade também contou com a participação do volante colombiano Cantillo, que ainda não foi anunciado oficialmente, pois falta documentação para assinatura do contrato.

Cássio apareceu para treinar com uma proteção na mão esquerda. Ele sofreu luxação no polegar na segunda-feira e por isso fez apenas exercícios com os pés. O problema, no entanto, não o impedirá de participar da Florida Cup – o Corinthians embarca para os Estados Unidos neste domingo.

NOVO PATROCINADOR – Também nesta quarta-feira, o Corinthians anunciou parceria com a Midea, empresa de eletrodomésticos. A nova patrocinadora estampará a camisa nas costas, acima da numeração dos jogadores até o final da temporada. Substituirá a Positivo, fabricante de produtos de informática, que não chegou a um acordo para renovação.

É o nono patrocinador para a temporada de 2020: Banco BMG (master), TOTVS (ombro), Ale (laterais), Cartão de Todos (ombro), MarjoSports (mangas), Hapvida (peito), Joli (barra traseira da camisa) e Poty (parte de trás do calção).

A estreia da Midea na camisa do time acontece no próximo dia 15 no duelo contra o New York City, em Orlando, pela Florida Cup. Além do espaço na camisa, o patrocínio também envolve a exposição da marca na Arena Corinthians, durante os treinamentos do time profissional, em backdrops para entrevistas e em ações especiais com a Fiel Torcida.