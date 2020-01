O Corinthians tornou oficial neste domingo a contratação do atacante Matheus Davó, de 20 anos. O jogador, que pertencia ao Guarani e se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, assinou contrato com o clube alvinegro com duração até o final da temporada de 2023.

O jogador já estava treinando no Corinthians desde a reapresentação do elenco, na última segunda-feira, mas só neste domingo teve a sua contratação confirmada. No Twitter, o clube informou a chegada de Davó com uma brincadeira que não caiu muito bem. Uma imagem aérea do Parque São Jorge com o som da tradicional sirene alvinegra, que era usada para anunciar a chegada de grandes estrelas, antecedeu em alguns minutos a notícia, o que levou muitos torcedores a acreditar que uma contratação de grande impacto seria anunciada. Como não foi o caso, os corintianos ficaram revoltados.

Agora que já é oficialmente do Corinthians, Davó integra a delegação que viajou neste domingo para os Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. O time ficará uma semana na cidade de Orlando, onde vai disputar duas partidas: nesta quarta-feira, contra o New York City, e no sábado, diante do Atlético Nacional, da Colômbia.

O técnico Tiago Nunes não contará nos Estados Unidos com os meias Pedrinho e Araos, que vão defender as seleções de Brasil e Chile, respectivamente, no Pré-Olímpico da Colômbia, e com o lateral-direito Michel Macedo, que ficou em São Paulo para fazer um trabalho de reforço muscular.

A ideia da comissão técnica corintiana é aproveitar os dias nos Estados Unidos para aprimorar o preparo físico da equipe. Por isso, os dois jogos serão encarados como amistosos, com substituições em grande quantidade para evitar que os atletas passem muitos minutos em campo.

“É um período de preparação e no período de preparação você não pode criar um momento de competição. Então provavelmente o primeiro jogo terá muitas trocas. Eu não posso dizer agora se serão os 11, mas certamente nós faremos várias para conseguir continuar treinando. Se nós jogarmos o primeiro jogo com o time titular, os que atuarem 90 minutos já não podem treinar. A questão é essa”, explicou Michel Huff, preparador físico do Corinthians.

Confira a lista dos jogadores que integrarão a delegação corintiana na Florida Cup:

Goleiros – Cássio, Filipe, Matheus Donelli e Walter;

Zagueiros – Bruno Méndez, Danilo Avelar, Léo Santos, Gil, Marllon e Pedro Henrique;

Laterais – Fagner, Lucas Piton e Sidcley;

Meio-campistas – Camacho, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Ramiro e Richard;

Atacantes – Everaldo, Gustavo, Janderson, Madson, Matheus Davó, Mauro Boselli e Vagner Love.