O Corinthians demitiu o técnico Tiago Nunes no início da noite desta sexta-feira (11). O técnico Dyego Coelho, da equipe sub-20, comandará o time no duelo contra o Fluminense, no próximo domingo (13), às 16h, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

publicidade

O treinador caiu após os maus resultados, somando eliminação na Pré-Libertadores e ameaça de rebaixamento no Campeonato Paulista. Por fim, Tiago Nunes ainda chegou à final do Estadual, mas perdeu nos pênaltis para o Palmeiras.

O desempenho do time, sem “identidade” em campo desde o retorno do futebol após a paralisação por conta da pandemia, pesou bastante para a demissão.

No entanto, a diretoria corintiana decidiu pela demissão após descobrir que Tiago Nunes não falava mais a “mesma língua” do elenco.

+ Confira a classificação do Brasileirão!

publicidade

Os atletas corintianos não apoiavam mais a permanência do treinador no comando da equipe, em um desgaste de relação que se deteriorou nas últimas semanas. E vale ressaltar que o presidente Andrés Sanchez falou publicamente que só demitiria o técnico se ele “perdesse o grupo”.

A reportagem apurou os motivos da insatisfação do elenco com Tiago Nunes. Um deles era o excesso de alterações no time. O técnico não dava sequência a uma mesma formação. Em 26 jogos, ele só repetiu a escalação em sete oportunidades. Na ideia do elenco, o rodízio constante tira a confiança dos jogadores em campo.

+ Podcast De Letra: Lembre outros pernas de pau do futebol paranaense

Além disso, o discurso dele internamente e também depois dos jogos era considerado ruim. É consenso entre eles que o treinador transferia responsabilidades, o que desagradou aos principais atletas do elenco.

Confira nota oficial do Corinthians:

A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Tiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão Paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o Alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve oito derrotas.



O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro, e deseja sucesso na sequência de sua carreira.



Para o jogo contra o Fluminense – domingo (13), às 16h, no Maracanã -, Dyego Coelho, treinador do sub-20, assume a equipe interinamente.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?