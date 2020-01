O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a renovação dos contratos de Gil, Gabriel e Walter. Os novos vínculos do zagueiro e do volante vão até dezembro de 2022 e o do goleiro termina em dezembro de 2021.

Gil retornou ao Corinthians em julho depois de três temporadas no Shandong Luneng, da China. À época, o zagueiro assinou contrato com validade de seis meses, com opção de renovação por mais três anos. No Corinthians, Gil conquistou um Campeonato Paulista (2013), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Brasileiro (2015).

Já Gabriel renovou o seu vínculo com o clube depois de quase ter deixado o Parque São Jorge para defender o Al Hilal, da Arábia Saudita, no ano passado. Em um primeiro momento, o Corinthians não pretendia negociar o volante, o clube árabe chegou a aumentar a proposta, mas na hora de fechar o negócio não houve acordo.

No caso de Walter, já está definido desde julho do ano passado que o novo vínculo seria assinado agora, após o término do contrato anterior. Reserva imediato de Cássio, o goleiro chegou ao Parque São Jorge em 2013. Nesse período, ele foi especulado no São Paulo e, no ano passado, após sondagens de Fluminense e Ceará, o empresário do jogador anunciou que ele deixaria o Corinthians. O negócio, no entanto, não foi adiante.

Além de segurar os três jogadores por mais tempo, o Corinthians contratou por empréstimo o lateral-esquerdo Sidcley. O vínculo do jogador é válido até o fim do ano. Antes, o clube já havia contratado o meia Luan, do Grêmio.