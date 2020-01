O Corinthians acertou a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Sidcley. O jogador, que pertence ao Dínamo de Kiev, chega ao clube por empréstimo válido por um ano e deve ser anunciado até o começo da semana que vem.

continua depois da publicidade

A equipe paulista pagará cerca de R$ 2,5 milhões parcelados pelo empréstimo do atleta e ficará responsável pelo salário total do jogador. Além disso, o clube terá prioridade de compra no fim do empréstimo.

Com o acerto, o Corinthians encerra sua procura por um lateral-esquerdo. O elenco conta com Danilo Avelar e Carlos para a posição, mas o técnico Tiago Nunes pediu a chegada de um outro atleta para a posição. Antes do acerto, outros nomes também foram comentados no clube, mas o plano A sempre foi Sidcley.

Essa será a segunda passagem do lateral-esquerdo pelo Corinthians. Sidcley defendeu o clube em 2018, quando fez 27 jogos e marcou três gols. Ele estava emprestado pelo Athletico-PR e saiu justamente para jogar no Dínamo de Kiev.

Tiago Nunes, que inicia os trabalhos na semana que vem, vai analisar o elenco e não está descartada a possibilidade de liberar Carlos ou Danilo Avelar para ser negociado por empréstimo ou até mesmo vendido.