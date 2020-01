A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (10) a tabela completa da primeira fase da Copa do Brasil. Os times paranaenses já sabem os dias e horários que entrarão em campo. Paraná Clube, Operário e Londrina jogam no dia 5 de fevereiro, enquanto os compromissos do Coritiba e do Toledo são no dia 12.

Disputarão a primeira fase da competição oitenta equipes. O jogo do Tricolor da Vila será diante do Palmas, em Tocantins, a partir das 20h30; o Tubarão encara o XV de Piracicaba, em São Paulo, também às 20h30; já o Fantasma encara o Barbalha, no Ceará, no mesmo horário. No dia 12, o Toledo enfrenta o Náutico, às 21h30, em casa e o Coxa entra em campo contra o Manaus, na Arena Amazônia, às 22h30.

O Athletico, por ter sido campeão na edição anterior, entra na Copa do Brasil já nas oitavas de final.

Confira todos os jogos: