A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta sexta-feira (6), às 11h30, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2020. Os oito times classificados são Internacional, São Paulo, Cuiabá, Flamengo, América-MG, Ceará, Grêmio e Palmeiras.

O sorteio definiu o chaveamento das fases finais da disputa. Com isso, os clubes conheceram também seu possível caminho até a decisão. Confira abaixo como ficaram os confrontos.

Confira os resultados e o chaveamento da Copa do Brasil 2020

Flamengo x São Paulo

Cuiabá x Grêmio

Internacional x América-MG

Ceará x Palmeiras

No principal duelo do mata-mata, o Flamengo encara o São Paulo no Maracanã, com a segunda partida sendo decidida no Morumbi. Nos demais confrontos, o Grêmio decide em casa contra o Cuiabá, o Inter decide no Beira-Rio contra o América-MG, enquanto o Ceará decide em casa contra o Palmeiras.

Premiação da Copa do Brasil 2020, fase por fase

1.ª fase – R$ 1,1 milhão (Grupo 1), R$ 950 mil (Grupo 2) e R$ 540 mil (Grupo 3)

2.ª fase – R$ 1,3 milhão (Grupo 1), R$ 1,03 milhão (Grupo 2) e R$ 650 mil (Grupo 3)

3.ª fase – R$ 1,5 milhão

4.ª fase – R$ 2 milhões

Oitavas de final – R$ 2,6 milhões

Quartas de final – R$ 3,3 milhões

Semifinais – R$ 7 milhões

Vice-campeão – R$ 22 milhões

Campeão – R$ 54 milhões

Confira como foi o sorteio da Copa do Brasil:

