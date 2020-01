O grupo da seleção brasileira está completo para a disputa do Torneio Pré-Olímpico na Colômbia. Na noite de quinta-feira, a CBF anunciou que o técnico André Jardine convocou o zagueiro Ricardo Graça, do Vasco, para substituir Walce, do São Paulo, que precisou ser cortado por lesão.

Walce se lesionou no último domingo, durante um jogo-treino contra o Boavista, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O jogador do São Paulo sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e terá de passar por cirurgia, tendo sido cortado na segunda-feira.

Sem Walce, Jardine decidiu recorrer a Ricardo Graça para completar o grupo da seleção para o Pré-Olímpico. No ano passado, o zagueiro disputou 25 jogos pelo Vasco, clube onde iniciou a sua carreira profissional.

Ricardo Graça deve chegar a Armênia, onde a seleção está concentrada para a disputa do Pré-Olímpico, ainda nesta sexta-feira. Assim, também poderá participar do treinamento da equipe.

A seleção está no Grupo B do Pré-Olímpico, com estreia marcada para domingo, às 22h30 (horário de Brasília), contra o Peru, em Armênia. A chave ainda conta com Uruguai, Bolívia e Paraguai, sendo que os dois primeiros avançam ao quadrangular que definirá os dois representantes da América do Sul nos Jogos de Tóquio.

Confira como ficou a lista final de convocados do Brasil para o Pré-Olímpico:

Goleiros: Cleiton (Atlético-MG), Ivan (Ponte Preta) e Phelipe (Grêmio).

Laterais-direitos: Dodô (Shakhtar Donetsk) e Guga (Atlético-MG).

Laterais-esquerdos: Iago (Augsburg) e Caio Henrique (Fluminense).

Zagueiros: Nino (Fluminense), Bruno Fuchs (Internacional), Robson Bambu (Athletico-PR) e Ricardo Graça (Vasco).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Athletico-PR), Maycon (Shakhtar Donetsk), Igor Gomes (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Flamengo) e Bruno Tabata (Portimonense).

Atacantes: Antony (São Paulo), Pepê (Grêmio), Matheus Cunha (RB Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedrinho (Corinthians) e Yuri Alberto (Santos).