A Conmebol divulgou nesta segunda-feira os ocupantes de cada pote para o sorteio da Copa Libertadores de 2020, que acontece nesta terça, no centro de convenções da entidade em Luque, no Paraguai. Flamengo, atual campeão, Grêmio e Palmeiras ocupam o pote 1 e serão os únicos brasileiros cabeças de chave da competição.

continua depois da publicidade

Santos e São Paulo estão no pote 2 para o sorteio e podem cair nos grupos de River Plate, Boca Juniors, Olímpia, Nacional-URU e Peñarol, que serão os outros integrantes do pote 1. Campeão da Copa do Brasil, o Athletico Paranaense foi colocado no pote 3.

Clubes de um mesmo país não poderão ficar na mesma chave, com exceção dos times vindos dos confrontos preliminares. Ou seja, Corinthians e Internacional, caso se classifiquem, podem integrar o mesmo grupo de outro brasileiro.

Paulistas e gaúchos vão entram na segunda fase eliminatória. Corinthians e Internacional podem enfrentar equipes como Independiente Medellín-COL, Macará-EQU e Cerro Largo-URU, entre outros. Os quatro classificados dos confrontos preliminares foram colocados no pote 4 para o sorteio.

Já estão definidos 44 dos 47 clubes participantes – há duas vagas a serem definidas na Bolívia (Bolívar e The Strongest estão confirmados) e uma no Chile (Colo-Colo, Palestino e Universidad Católica já se garantiram).

Dos 47 times, seis vão começar na fase 1, que definirá três vagas para a fase 2 com outras 16 equipes. Em seguida, vão sobrar oito times para a fase 3, que finalmente definirá quatro classificados para a fase de grupos. Ao todo, 28 times já estão classificados diretamente para a fase de grupos.