Na noite desta segunda-feira (4), a Confraria Amigos da Bola, grupo de profissionais que se reúne mensalmente para destacar os momentos históricos e pessoas ilustres do futebol paranaense, vai homenagear Paulo Pimentel, ex-governador e que também foi diretor-presidente dos jornais Tribuna do Paraná, O Estado do Paraná e da TV Iguaçu, entre outros órgãos de imprensa. O evento acontecerá a partir das 19h30 no restaurante Madalosso, em Santa Felicidade, e terá o objetivo de destacar a atuação de Pimentel a favor do esporte.

O “dr. Paulo”, como é chamado pelos antigos funcionários, foi uma figura atuante no futebol do estado, sendo ex-conselheiro do Athletico entre 1999 e 2002 e promovendo diversas modalidades de esporte e os times da capital e do interior. O ex-governador, que hoje tem 91 anos de idade, receberá da confraria uma placa em agradecimento por sua atuação e para eternizar sua relevância no Paraná. “Por meio da Tribuna do Paraná e de todos seus veículos, ele sempre incentivou o futebol paranaense”, explicou Roberto Karam, um dos membros organizadores da Confraria.

Algumas das iniciativas de Paulo Pimentel, por meio de seus veículos, foram a organização da Copa Tribuna, competição das categorias de base, o Peladão, disputa de futebol amador idealizada por Nelson Comel, e o troféu Corujinha de Ouro, criado pela jornalista Sonia Nassar. Além de incentivar as competições, o apaixonado pelo esporte entrava em campanhas sempre que possível a favor do futebol paranaense, incentivando todos os clubes, tanto da capital quanto do interior.

Estarão à frente da homenagem o comentarista Capitão Hidalgo, ex-jogador do Coritiba, e o jornalista José Domingos, que foi vice-preisdente do Paraná Clube. Ambos são fundadores do grupo que há oito anos busca resgatar figuras que atuaram em prol do crescimento do esporte no Paraná.

O ex-jogador de futebol Paulo Miranda, hoje auxiliar de Tiago Nunes do Athletico, também será homenageado. O evento será aberto ao público e o valor do jantar é de R$60 por pessoa, incluindo água e refrigerante.