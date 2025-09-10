Confira a classificação final das Eliminatórias da América do Sul para a Copa.

O apito final da 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026 confirmou o que já se desenhava nas últimas partidas: a Argentina é a grande força do continente. Mesmo com a derrota para o Equador nesta terça (9), os hermanos fecharam na liderança isolada com 38 pontos.

E olha que surpresa! O Equador, que já havia mostrado seu valor na última Copa, garantiu a segunda posição com 29 pontos, mostrando que o futebol andino continua em ascensão. Vale lembrar que os equatorianos começaram a competição com pontos negativos por punição da FIFA e, mesmo assim, conseguiram esta posição de destaque.

A grande zona de congestionamento ficou entre o terceiro e o sexto lugar. Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai fecharam empatados com 28 pontos cada, sendo separados apenas por critérios técnicos como saldo de gols e gols marcados. Os colombianos, com uma goleada histórica de 6 a 3 sobre a Venezuela na rodada final, garantiram a terceira colocação.

O Brasil? Ah, o Brasil… Nossa seleção canarinho terminou apenas na quinta posição, após uma campanha irregular e uma derrota por 1 a 0 para a Bolívia na última rodada. Uma colocação que reflete o momento de instabilidade e reconstrução do futebol pentacampeão mundial.

Aliás, a Bolívia foi a grande surpresa da reta final. Com a vitória sobre o Brasil, os bolivianos ultrapassaram a Venezuela e ficaram com a sétima posição, que dá direito à repescagem. Uma reviravolta e tanto para quem costuma sofrer tanto fora da altitude de La Paz!

A repescagem, que acontecerá em março de 2026, será uma verdadeira batalha continental. A Bolívia enfrentará representantes da América do Norte, África, Ásia e Oceania em busca de uma das duas vagas restantes para o Mundial.

Na parte de baixo da tabela, Peru e Chile viveram campanhas para esquecer. Os peruanos somaram apenas 12 pontos, enquanto os chilenos, que já foram o terror do continente há alguns anos, fecharam na lanterna com míseros 11 pontos em 18 jogos.

Para os seis primeiros, a festa está garantida. Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai já podem iniciar os preparativos para a Copa de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

E a Bolívia? Bem, os bolivianos ainda precisarão suar a camisa na repescagem, mas mostraram que têm futebol para sonhar com uma vaga no Mundial após 30 anos de ausência.