Confederação de Basquete volta a ter acesso a recursos públicos após 7 anos

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) informou, na noite desta quinta-feira (18), que conseguiu a regularização que faz a entidade ter, novamente, acesso a recursos públicos.

O QUE ACONTECEU

O Ministério dos Esportes reconheceu que a CBB cumpriu exigências previstas nos artigos 18 e 18-A da Lei 9615/98, a Lei Pelé. Eles apontam determinações para que que entidades sem fins lucrativos componentes do Sistema Nacional do Desporto possam ser beneficiadas com isenções fiscais e repasses de recursos públicos federais da administração direta e indireta.

Assim, a CBB pode receber, por exemplo, recursos da Lei Angelo/Piva, das Loterias. Em nota, a entidade salientou que “a documentação garante que a CBB tem boa governança, transparência e gestão em sua atuação”.

Novos tempos estão chegando para o basquete brasileiro. Dentro de quadra, nossas seleções já demonstram resultados incríveis, e agora, com isso, podemos trabalhar para trazer recursos e assim ter equipes ainda mais fortes, auxiliar as Federações estaduais e também fortalecer nossos Campeonatos Brasileiros Interestaduais, grande celeiro de craques na história Marcelo Sousa, presidente da CBB

A CBB enfrentava problemas neste quesito há alguns anos. A última vez que havia conseguido as certidões tinha sido em 2018.

Em março, Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), indicou que a entidade ajudaria confederações que estivessem nesse cenário. À época, além da CBB, citou também a de handebol e desportos aquáticos que conseguiu regularizar a situação no começo do mês. Outras confederações pan-americanas, como o do Caratê e do Beisebol, também foram lembradas.

As três que estão impedidas, estamos resolvendo. Até o final de abril, vão estar liberadas. Vamos resolver, cada um vendo cada dívida que eles têm, e o próprio COB vai ajudar em forma de empréstimo para que possam seguir. Não será dinheiro na mão. [Os valores] Vão estar em torno de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões, porque vai ter mais umas cinco que estão com problemas também. Temos de ajudar. disse Marcio.