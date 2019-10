Com as voltas de Everton e Matheus Henrique, que estavam com a seleção brasileira, e de Kannemann, que havia sido convocado para defender a Argentina, o Grêmio fez na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o seu último treino de preparação para o duelo diante do Bahia, nesta quarta, às 19h15, em sua arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Diego Tardelli, que foi poupado pelo técnico Renato Gaúcho do confronto no qual os gremistas golearam o Atlético-MG por 4 a 1, no último domingo, em Belo Horizonte, também trabalhou normalmente e deverá ter o seu retorno à equipe confirmado na vaga que foi ocupada por André no final de semana.

Essa atividade foi a única do time tricolor com todos os jogadores em campo, pois na última segunda-feira, após o retorno de Minas Gerais, os atletas que atuaram no domingo realizaram apenas trabalhos regenerativos. E a primeira parte do treinamento desta terça ocorreu com os portões fechados, como costumeiramente ocorre no clube, mas o time titular está praticamente definido para o embate com o Bahia.

Renato deverá confirmar a entrada de Léo Moura na lateral direita e de Kannemann na zaga, enquanto Matheus Henrique e Everton retomam suas respectivas posições no meio-campo e no ataque. No setor ofensivo, além da volta de Tardelli, o retorno de Cebolinha fará com que Pepê, titular no último domingo, volte a figurar como opção de banco.

Assim, uma provável formação do Grêmio para esta quarta-feira contará com Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Luan e Everton; Tardelli. O clube gaúcho informou que Geromel, Alisson e Kannemann não participaram do tradicional rachão de véspera de jogo realizado nesta terça, mas destacou que os três não têm nenhum problema físico.

Depois desta última atividade, Léo Moura deu entrevista coletiva e garantiu estar pronto para jogar durante toda a partida desta quarta-feira, depois de ter ficado fora da equipe que encarou o Atlético-MG no domingo, quando Rafael Galhardo foi escalado em seu lugar.

“Cada jogo para mim é sempre importante estar dentro de campo jogando, e neste último do Atlético-MG só não joguei porque já tinha feito dois jogos seguidos, mas estou bem demais fisicamente. Cada jogo vai me dando mais ritmo ainda. Posso dizer que se ele (Renato) precisar de mim nos 90 minutos, eu vou estar dentro de campo. Estou com gás para aguentar e agora é só esperar a bola rolar para poder ajudar o Grêmio”, avisou o atleta.

O Grêmio está na sexta posição do Brasileirão, com 41 pontos, e contra o Bahia fará a sua partida usando a sua formação considerada titular antes de encarar o Flamengo, no próximo dia 23, no Maracanã, no confronto de volta da semifinal da Copa Libertadores. No sábado, contra o Fortaleza, fora de casa, pela rodada seguinte do torneio nacional, Renato Gaúcho vai escalar um time considerado alternativo para poupar a equipe para o duelo decisivo no Rio – na ida do mata-mata continental, em Porto Alegre, houve empate por 1 a 1.