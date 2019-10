Conforme já estava programado após o acordo que o Flamengo fez com a CBF, o meia Reinier se reapresentou ao clube nesta terça-feira, onde o time realizou no final da tarde, no CT do Ninho do Urubu, o seu primeiro treino de preparação para o jogo contra o Atlético-MG, na quinta, às 20 horas, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Convocado para defender a seleção brasileira sub-17 no Mundial da categoria, o jogador havia se apresentado na última segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis, onde os 21 nomes chamados pelo técnico Guilherme Dalla Déa iniciaram os preparativos para a competição que ocorrerá no Brasil entre 26 de outubro e 17 de novembro.

Embora estivesse liberado para retornar ao Flamengo já a partir desta terça, Reinier precisava comparecer na Granja Comary porque o dia anterior estava reservado para uma bateria de exames médicos e de avaliações clínicas de todos os atletas convocados. O atacante Talles Magno, do Vasco, também foi outro jogador chamado para defender o Brasil neste Mundial que se apresentou à seleção e retornou ao seu clube para poder atuar nas duas próximas rodadas do Brasileirão.

Reinier foi escalado como titular na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último domingo, em Chapecó, e sua presença no Flamengo à disposição de Jorge Jesus é importante neste momento em que o treinador não pode contar com o titular Arrascaeta, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada na última sexta-feira.

Outro jogador importante do elenco rubro-negro que seria um substituto natural do uruguaio no meio-campo, o meia Diego ainda não está liberado pelos médicos para voltar a atuar. Ele vem conseguindo ter uma boa recuperação do tornozelo esquerdo fraturado em jogo contra o Emelec pela Copa Libertadores. O atleta foi operado no dia 25 de julho e está em fase de transição para a preparação física.

Para este próximo duelo com o Atlético-MG, o técnico português também não terá o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel, convocados por Tite para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Senegal e Nigéria nesta semana em Cingapura.

Além de Arrascaeta e Diego, outros três jogadores do elenco que lutam para se recuperar de lesões e ficar à disposição de Jesus são o lateral-esquerdo Filipe Luís, com um problema no joelho esquerdo, e atacantes Lincoln e Berrío. O primeiro deles sofreu um estiramento muscular na coxa direita durante o clássico com o Botafogo, no dia 28 de julho, enquanto o jogador colombiano sofreu uma entorse no tornozelo direito, ocorrida no último domingo contra a Chapecoense.

Berrío, porém, deve ficar pronto para voltar a atuar em breve, pois exames realizados após a torção não apontaram nenhuma lesão importante e ele já correu em volta do gramado na atividade desta terça-feira.

Após encarar o Atlético-MG nesta quinta-feira, o Flamengo terá pela frente o Athletico-PR, domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão. Depois deste confronto, Reinier terá de se reapresentar à seleção sub-17 na segunda-feira. O time nacional fará 15 dias de preparação em Teresópolis antes de viajar para Brasília visando a sua estreia no Mundial, em 26 de outubro, contra o Canadá, no estádio Bezerrão, no Gama, no Distrito Federal.