O Betis foi um adversário duríssimo para o Barcelona neste domingo, mas o time catalão conseguiu encontrar um jeito de vencer por 3 a 2, em Sevilha, e impedir o Real Madrid de disparar na liderança do Campeonato Espanhol. Lionel Messi, uma vez mais, foi o fator de desequilíbrio a favor de uma equipe que não vive tempos de paz – na quinta-feira, foi eliminada da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao.

O astro argentino, artilheiro da competição, não fez nenhum gol neste domingo, mas deu três assistências. Ele também é o líder do Espanhol nesse quesito, agora com 11.

A vitória levou o Barcelona a 49 pontos, três a menos do que o Real Madrid. A disputa pelo título está limitada aos dois gigantes, já que o terceiro colocado, o surpreendente Getafe, tem dez pontos a menos do que líder. O Betis é o 13.º colocado, com 28.

Logo no começo do jogo, Lenglet interceptou um chute com o braço esquerdo e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Canales abriu o placar. Mas a festa da torcida do Betis durou pouco, mais precisamente três minutos. Messi fez um lançamento genial para De Jong, que ficou cara a cara com o goleiro Robles. O holandês dominou a bola no peito e mandou uma bomba para o gol.

O primeiro tempo foi disputado em ritmo frenético e o Betis voltou a liderar o placar aos 25, quando o francês Fekir marcou com um ótimo chute cruzado. O time de Sevilha já dava como certo que iria chegar ao intervalo em vantagem, mas no último lance da etapa inicial Busquets empatou de novo depois de Messi ter jogado a bola na área em uma cobrança de falta.

A partida foi um pouco mais cadenciada no segundo tempo, mas nem por isso as jogadas de emoção desapareceram. Qualquer das equipes poderia ter feito o gol da vitória, mas foi o Barcelona que acertou o pé. Ou melhor, a cabeça. Em mais uma falta, Messi fez um cruzamento preciso e Lenglet anotou com uma cabeçada certeira o terceiro tento dos visitantes.

Em Vigo, o Celta derrotou o Sevilla por 2 a 1 e conseguiu algo muito importante: saltou da lanterna do Espanhol para a 17.ª colocação, ou seja, fora da zona de rebaixamento. O marroquino En Nesyri colocou os visitantes em vantagem no primeiro tempo, mas o Celta virou o jogo na etapa final com gols de Aspas e Sisto. O Sevilla é o quinto colocado, com 39 pontos.