Quarto colocado do Campeonato Inglês, sob o comando técnico do ídolo Frank Lampard, o Chelsea visitou o Hull City neste sábado, em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, venceu por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final.

continua depois da publicidade

O centroavante belga Michy Batshuayi e o zagueiro canadense naturalizado inglês Fikayo Tomori fizeram os gols da equipe londrina, enquanto o meia polonês Kamil Grosicki descontou para os donos da casa. O adversário do Chelsea na fase seguinte da Copa da Inglaterra ainda não é conhecido e será definido por sorteio após a conclusão dos outros jogos da quarta rodada.

De todo modo, o clube da capital não teve dificuldades para superar o Hull, da segunda divisão do Campeonato Inglês. Apesar de jogar com um time misto, os comandados de Lampard foram dominantes. E o primeiro gol da partida deste sábado foi marcado logo no início do primeiro tempo, já aos seis minutos de jogo. Aproveitando bate-rebate na área, Batshuayi não perdoou e fez 1 a 0.

O outro tento londrino veio na etapa complementar. Aos 11, foi a vez de Tomori marcar, cabeceando com firmeza após bom cruzamento do meia inglês Ross Barkley. O gol de honra do Hull veio aos 33, com Grosicki, que entrou bem na partida. Nos instantes finais, os donos da casa foram para cima, mas o Chelsea sustentou a vantagem, apesar das 13 finalizações a gol dos mandantes durante o jogo.

TOTTENHAM PRECISARÁ DO REPLAY – Rival do Chelsea em Londres e na sexta posição do Campeonato Inglês, o Tottenham visitou o Southampton e cedeu o empate aos donos da casa no fim, ficando no 1 a 1. Com o resultado, os comandados do português José Mourinho vão precisar do jogo de volta para tentarem avançar na Copa da Inglaterra. A segunda partida acontece no próximo dia 5, na capital inglesa.

No confronto deste sábado, o meia-atacante sul-coreano Son Heung-min abriu o placar para os visitantes, com um belo chute cruzado, no início da segunda etapa. Entretanto, o ponta marroquino Sofiane Bufal salvou os mandantes aos 42 minutos.

Em outro jogo da quarta rodada da Copa da Inglaterra neste sábado, o Leicester City, campeão do Inglês em 2016 e terceiro colocado na atual temporada, venceu o Brentford por 1 a 0, com gol do nigeriano Kelechi Iheanacho. Já o Sheffield United, recém-promovido à elite inglesa e sensação do campeonato, no oitavo lugar, visitou o Millwall e venceu por 2 a 0, com gols de Muhamed Besic e Oliver Norwood.