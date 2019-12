No confronto entre dois dos melhores times desta temporada da NBA, o Los Angeles Lakers, líder da Conferência Oeste, levou a melhor diante do Miami Heat, terceiro colocado da Leste, ao vencer por 113 a 110, derrubando a invencibilidade da equipe da Flórida em casa.

continua depois da publicidade

Como de costume, Anthony Davis e LeBron James comandaram o triunfo dos Lakers, que alcançaram a 23ª vitória e seguem firmes na liderança, distante dos outros oponentes. O ala pivô fez 33 pontos e apanhou 10 rebotes, enquanto que o veterano astro contribuiu com 28 pontos e 12 assistências. Do lado do Heat, Jimmy Butler chamou a atenção, com 23 pontos.

Outra dupla que brilhou na noite desta sexta-feira foi Kawhi Leonard e Paul George. Os dois combinaram incríveis 88 pontos e conduziram o Los Angeles Clippers ao triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 124 a 117 fora de casa, deixando a franquia da Califórnia confortável na vice-liderança da Oeste.

Kawhi fez um dos melhores jogos de sua carreira, com 42 pontos no total, e ainda pegou 11 rebotes. Só não foi mais brilhante que George, que anotou 46 pontos e foi o cestinha da partida. Ele também contribuiu com sete assistências. Montrezl Harrell fez 18 e também ajudou no triunfo.

Ainda melhor que a dupla dos Clippers foi James Harden. Imparável e um dos grandes favoritos a ser MVP nesta temporada, o “Barba” teve mais uma atuação de gala ao marcar 54 pontos na vitória do Houston Rockets sobre o Orlando Magic fora de casa por 130 a 107. Russell Westbrook também foi peça importante no resultado positivo do time do Texas, com 23 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Líder da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks chegou a uma marca expressiva: venceu o Memphis Grizzlies por 127 a 114 longe de seus domínios e chegou à 17ª vitória seguida na temporada. De volta à equipe, o grego Giannis Antetokounmpo, poupado da partida anterior em razão de dores no quadril, teve exibição de gala, com 37 pontos e 11 rebotes.

Khris Middleton somou 26 e também se destacou diante dos Grizzlies, que não conseguiram ameaçar o rival mesmo com os 43 pontos de Jaren Jackson. O brasileiro Bruno Caboclo esteve em quadra por 14 minutos e anotou dois pontos para os Grizzlies, que ocupam a 13ª posição da Oeste.

Colado nos Bucks na classificação da Leste está o Philadelphia 76ers, que ocupa a vice-liderança. A franquia da Filadélfia superou o New Orleans Pelicans por 116 a 109. O trio Tobias Harris, Joel Embiid e Ben Simmons liderou o triunfo. O primeiro anotou 31 pontos e os outros dois marcaram 24. O brasileiro Raulzinho jogou pouco mais de 10 minutos e fez três pontos. Brandon Ingram foi o cestinha, mas não conseguiu impedir o revés da equipe de Louisiana, penúltimo colocado da Conferência Oeste.

Veja os outros resultados dos jogos desta sexta-feira:

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Golden State Warriors

Sacramento Kings x New York Knicks

Veja os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x Detroit Pistons

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder