Contando com o decisivo retorno de Luka Doncic, o Dallas Mavericks derrotou o San Antonio Spurs pelo placar de 102 a 98, na noite desta quinta-feira, em duelo texano na NBA, disputado na casa do primeiro. Doncic, ausência nos últimos quatro jogos, foi o cestinha do confronto.

Recuperado de lesão e sem jogar desde o dia 14, o armador esloveno anotou 24 pontos e obteve um “double-double” ao pegar 10 rebotes. Anotou ainda oito assistências. Tim Hardaway Jr. também se saiu bem, ao marcar 17 pontos. Kristaps Porzingis e Dorian Finney-Smith contribuíram com 13 pontos cada. E Delon Wright somou 12 ao time, saindo do banco de reservas.

Pelos Spurs, DeMar DeRozan foi o destaque, com seus 21 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Rudy Gay anotou 18 enquanto LaMarcus Aldridge marcou 17.

Irregular nesta temporada, o Dallas Mavericks já figura na quinta colocação da Conferência Oeste, com 20 vitórias e dez derrotas. Os Spurs estão em nono lugar, com 12 triunfos e 18 revezes.

Também na noite desta quinta, o Memphis Grizzlies surpreendeu ao superar o Oklahoma City Thunder por 110 a 97, fora de casa. Os visitantes foram liderados por Jonas Valanciunas, responsável por 21 pontos. Jaren Jackson Jr. não ficou muito atrás e anotou 20. E Tyus Jones ajudou com mais 15.

O Thunder contou com o cestinha da partida, Chris Paul, e seus 23 pontos, além de 11 assistências. Mas não foi o suficiente para evitar o revés. Shai Gilgeous-Alexander marcou 21 e Dennis Schroder anotou 20. Mesmo assim, a equipe teve encerrada a sequência de quatro vitórias consecutivas.

O Thunder ocupa o sétimo lugar da Conferência Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 15. Já os Grizzlies figuram na 11ª colocação, com 12 triunfos e 20 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Detroit Pistons 132 x 102 Washington Wizards

Brooklyn Nets 94 x 82 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 97 x 110 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 102 x 98 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 104 x 105 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 121 x 115 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder

Miami Heat x Indiana Pacers

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Phoenix Suns