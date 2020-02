Mais preocupado com as disputas do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool entrou em campo nesta terça-feira com um time recheado de reservas e sem o técnico alemão Jurgen Kloop no banco de reservas para enfrentar o modesto Shrewsbury Town, da terceira divisão, pelo “replay” (jogo de volta) da quarta fase da Copa da Inglaterra. O time de Liverpool sofreu no estádio Anfield Road, mas conseguiu vencer por 1 a 0 e avançou às oitavas de final.

O gol da suada classificação saiu aos 30 minutos do segundo tempo com um gol contra de cabeça do zagueiro Ro-Shaun Williams, que atrapalhou o goleiro Max OLeary no lance. Na ida, em 26 de janeiro, os times haviam empatado por 2 a 2 na casa do Shrewsbury Town.

Na próxima fase da Copa da Inglaterra, já com os titulares e Jurgen Klopp de volta, o desafio do Liverpool será muito mais difícil. O rival será o Chelsea, no estádio Stamford Bridge, em Londres, na primeira semana de março.

Por conta do calendário apertado na Inglaterra, a partir das oitavas de final a definição do confronto será em jogo único. Caso haja empate no tempo normal, uma prorrogação será disputada e, persistindo a igualdade no placar, haverá a disputa por pênaltis.

Em outro jogo desta terça-feira, o Derby County, da segunda divisão, derrotou em casa o Northampton Town, da quarta, por 4 a 2 e agora vai enfrentar o Manchester United como mandante. Será o reencontro do atacante Wayne Rooney, atualmente no Derby County, contra o seu ex-clube.

Nesta quarta-feira, a quarta fase da Copa da Inglaterra será completada com o duelo entre Tottenham e Southampton, em Londres. O vencedor terá pela frente o Norwich nas oitavas de final.