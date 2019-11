Diante do pior público na sua arena em Itaquera na temporada, o Corinthians derrotou o Avaí por 3 a 0, nesta quarta-feira, e ficou mais próximo de garantir vaga para a Copa Libertadores de 2020. Com o resultado, o time subiu para a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, mantendo quatro pontos de vantagem para o Goiás, o nono colocado e primeira equipe fora do grupo que vai ao torneio continental.

A equipe comandada pelo interino Dyego Coelho volta a campo no próximo domingo, quando visitará o Atlético-MG, no estádio Independência, pela antepenúltima rodada da competição. O Avaí, lanterna e rebaixado, receberá o Fluminense no mesmo dia, na Ressacada, em Florianópolis.

No duelo desta quarta, Coelho surpreendeu na escalação e manteve Gustabo entre os titulares, deixando Vagner Love e Boselli entre os reservas. Ele também usou um time mais ofensivo em relação à derrota para o Botafogo na rodada anterior com as entradas de Clayson e Janderson.

O início, no entanto, foi complicado. O Corinthians viu o Avaí criar três chances de gol antes dos dez minutos iniciais com Caio Paulista. Ele obrigou Cássio a fazer duas defesas – na outra, bateu sobre a meta. O time aos poucos acertou a marcação e abriu o placar na primeira oportunidade. Gustavo aproveitou cruzamento de Clayson e mandou, de cabeça, para as redes.

Na etapa final, o Corinthians acertou um rápido contra-ataque e matou a partida logo aos sete minutos. Gabriel roubou a bola no meio-campo, tocou para Pedrinho, que lançou para Gustavo. O centroavante rolou para Júnior Urso na esquerda, que bateu cruzado na saída do goleiro.

Com o Avaí entregue em campo, Jadson ainda acertou a trave e desperdiçou oportunidade de marcar o terceiro. Danilo Avelar deixou o campo com dores no ombro direito e é dúvida para domingo. Boselli deu números finais aos 42 minutos, de peito.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 3 X 0 AVAÍ

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar (Carlos Augusto); Gabriel e Junior Urso; Janderson (Jadson), Pedrinho e Clayson; Gustavo (Boselli). Técnico: Dyego Coelho.

AVAÍ – Vladimir; Léo (Igor Goularte), Marquinhos Silva, Kunde e Igor Fernandes; Luanderson, Richard Franco e João Paulo (Wesley); Lourenço, Caio Paulista e Vinicius Araújo. Técnico: Evando Camillato.

GOLS – Gustavo, aos 21 minutos do primeiro tempo; Junior Urso, aos sete, e Boselli, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ).

RENDA – R$ 617.881,20.

PÚBLICO – 17.441 pagantes.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).