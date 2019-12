À procura de opções na lateral-esquerda, Guilherme Santos é um dos nomes na lista de reforços da Ponte Preta para 2020. O jogador confirmou nesta terça-feira ter sido informado, via representantes, de interesse da equipe campineira para o Campeonato Paulista. O clube, porém, também enfrenta concorrência no mercado nacional. De férias com a família no Rio de Janeiro, ele foi titular do Paraná nesta temporada, quando participou de 45 jogos e marcou dois gols.

Sem renovar junto ao clube de Curitiba, Guilherme admite a negociação com a Ponte. “Os meus representantes estão conversando. Segundo eles me passaram, realmente há interesse da Ponte Preta. Como fiz bom ano e em alto nível, estava vendo outras coisas lá. Tenho recebido convites para participar de alguns projetos”, declarou.

“Eu não sei de nada concreto, até porque estou descansando um pouco com a família. Este ano foi bem cansativo. Desgaste mental e tudo isso. De momento, agora, não há nenhuma informação clara. O Brasileirão terminou agora, e daqui a pouco a rapaziada vai voltar ao mercado”, emendou.

Pelo menos por enquanto, a Ponte Preta não tem opções disponíveis no elenco para a posição. Entre as peças utilizadas nesta temporada, todas estão fora dos planos e não tiveram contratos renovados: são os casos de Guilherme Guedes – retorna de empréstimo ao Grêmio – e Arnaldo, improvisado no setor.

Abner, negociado com o Athletico-PR, e Diego Renan, cujo contrato foi rescindido durante a Série B, estão longe do Majestoso há tempo.