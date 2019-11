Com a permanência do Guarani garantida para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020, Thiago Carpini quer usar os dois últimos jogos oficiais do ano para dar rodagem aos principais garotos revelados pelas categorias de base.

O treinador revelou intenção de usar a reta final da temporada como “laboratório” para alguns testes. Entretanto, assegurou não abrir mão dos pontos corridos, haja vista outros clubes depender dos resultados do Guarani.

“A ideia é, na medida do possível, poder observar Renanzinho, Bidu… Eles já tiveram algumas oportunidades. O Acorsi, ainda não. Quero ver o Acorsi jogando. Preciso dar oportunidade para ele. Já fez por merecer no dia a dia de trabalho. Eu espero, sim, oportunizá-los. Não sei se todos de uma vez. Até para não parecer um desleixo com o torneio”, adiantou.

“Há outros clubes que dependem deste resultado contra o América-MG. Se fosse ao contrário, eu também não faria. Não vou desfazer da Série B. Vamos ver quem tem condições. Ver alguns atletas e procurar manter padrão de competitividade e de pontuação para manter o nível do campeonato até o fim”, emendou.

Antes de abrir brecha para os garotos no time profissional, o treinador se ampara em exemplos do passado para não “queimar” as promessas reveladas no Brinco de Ouro. “Às vezes a gente opta, por exemplo, num jogo em Goiânia… O duelo estava duro e, talvez, colocar um menino que nunca jogou no profissional num jogo desse mata todo processo feito na base. É citar alguns exemplos Watson, Lorran, Raí, João Vitor. Foram atletas jogados em momentos complicados”, relembrou.

“Às vezes, tomo porrada por ter esse cuidado. Eu prefiro ser prudente e, no momento certo, Acorsi vai jogar e terá carreira brilhante. Todos têm muito potencial”, completou.

Com 44 pontos, o Guarani saltou três posições na tabela e, agora, ocupa o 11º lugar, com oito de vantagem em relação ao Londrina, primeiro integrante da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do time campineiro é na sexta-feira, diante do América-MG, postulante ao acesso, no Brinco de Ouro, às 21h30.