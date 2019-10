Na briga acirrada pela liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona foi ao País Basco para superar, com facilidade, o Eibar, pela nona rodada da competição na manhã deste sábado. Os três gols da partida foram marcados pelo trio de ataque Griezmann, Suárez e Messi.

Com o triunfo – o quarto seguido -, o time catalão chegou aos 19 pontos, impondo uma pressão no Real Madrid, que tem 18 e joga ainda neste sábado, fora de casa, diante do Mallorca. Os dois maiores rivais são acompanhados de perto ainda pelo surpreendente Granada (17 pontos) e pelo Atlético de Madrid (15 pontos).

Mesmo sem contar com o atacante Dembelé e o zagueiro Piqué, o Barcelona já começou a partida se impondo em campo no Estádio Municipal de Ipurua. Com o brasileiro Arthur e principalmente o holandês De Jong – que teve ótima atuação – buscando comandar muitas das ações no meio campo, o Barcelona saiu na frente no placar com uma ligação direta.

Logo aos 12 minutos, o zagueiro Lenglet lançou Griezmann, que já vinha se movimentando bastante no campo de ataque. O francês contou com um escorregão do lateral De Blasis para receber a bola livre de marcação e tocar na saída do goleiro.

O placar aberto e a falha individual, aparentemente, não abalaram o time da casa, que seguiu marcando forte a saída de bola do adversário. Assim, o segundo gol só saiu aos 12 do segundo tempo. Suárez recebeu no limite da linha de impedimento, fez o pivô e tocou para Griezmann. Este viu Messi, sozinho, passando pela esquerda. Ao receber o passe açucarado, o melhor do mundo só tocou rasteiro no canto para ampliar.

Para completar a vitória categórica dos catalães, aos 20, outra vez Griezmann iniciou a jogada encontrando Messi por dentro. Mesmo de cara para o goleiro, o argentino preferiu servir Suárez, que vinha ao lado e tocou para o gol vazio.

Na próxima rodada, o Barcelona teria pela frente, no sábado, dia 26, o dérbi contra o Real Madrid, mas, com o jogo marcado para o Camp Nou, os intensos protestos envolvendo separatistas que acontecem na Catalunha acabaram fazendo com que o duelo fosse adiado para uma data ainda a ser definida. Já o Eibar visita o Real Valladolid, em jogo marcado também para o dia 26.