Com um gol e duas assistências, Neymar ajudou o Paris Saint-Germain a encerrar sua campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões de forma quase perfeita, nesta quarta-feira. Única invicto do Grupo A, com cinco vitórias em seis jogos, o time francês goleou o Galatasaray por 5 a 0, no Parque dos Príncipes, e chegou aos 16 pontos. Pela mesma chave, o Real Madrid bateu o Brugge por 3 a 1, com gols de Rodrygo e Vinicius Junior.

Na capital francesa, o PSG encaminhou o triunfo ainda no primeiro tempo. Mauro Icardi e Pablo Sarabia balançaram as redes em apenas dois minutos, aos 35 e aos 37 minutos. Mbappé e Neymar foram os responsáveis pelas assistências.

No segundo tempo, logo aos dois minutos, Neymar deixou a função de garçom e praticamente garantiu o triunfo. Ele bateu cruzado, de canhota, após receber passe de Mbappé, e deixou sua marca. O próprio atacante francês marcou o quarto gol, aos 17 minutos, ao inverter papéis com o brasileiro, responsável pela assistência.

Antes do apito final, o time da casa marcou mais um. Mbappé sofreu falta dentro da área. Neymar chegou a pegar a bola, mas entregou nas mãos de Cavani, que converteu a cobrança, aos 38 minutos. O uruguaio comemorou o gol com um abraço no brasileiro.

O PSG entrou em campo nesta quarta já classificado às oitavas de final e também garantido na primeira colocação do grupo. Por isso, o técnico Thomas Tuchel poupou jogadores como o zagueiro brasileiro Thiago Silva, o goleiro Keylor Navas e o meia Julian Draxler. Di Maria sequer foi relacionado, em razão de dores musculares.

Do outro lado, o Galatasaray ofereceu pouca resistência. No segundo tempo, Falcao Garcia entrou no jogo, mas teve desempenho discreto. O time turco se despediu da competição na quarta colocação da chave, com apenas dois pontos. Agora o PSG aguarda o sorteio de segunda-feira para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

BRASILEIROS DECIDEM NO REAL – Também classificado por antecipação à fase de mata-mata, o Real Madrid sofreu mais para somar seus últimos pontos no Grupo A. Nesta quarta, o time comandado por Zinedine Zidane bateu o Brugge por 3 a 1, na Bélgica. Terminou, assim, com 11 pontos.

Os gols saíram somente no segundo tempo. Rodrygo, que vem sendo titular nos últimos jogos, abriu o placar. Aos 8 minutos, o lateral Odriozola cruzou da direita e o brasileiro acertou de primeira para anotar belo gol. O Brugge, contudo, buscou o empate apenas dois minutos depois, com Vanaken.

Mas o Real tratou de confirmar a superioridade em campo aos 19. E novamente com gol brasileiro. Vinicius Junior, que foi titular diante dos testes realizados por Zidane nesta quarta, pegou a sobra dentro da área e mandou para as redes. Aos 45, Modric selou a vitória dos visitantes, após passe de Casemiro.

Com a derrota, o Brugge ficou com apenas três pontos. Mas, por ser o terceiro colocado da chave, ficará com uma vaga na próxima fase da Liga Europa.