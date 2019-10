O meia-atacante norte-americano Christian Pulisic desencantou e marcou três na vitória de 4 a 2 que o Chelsea impôs ao Burnley neste sábado, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês.

Além do jovem talento de 21 anos, o meia-atacante brasileiro Willian marcou pelo time visitante. Já os donos da casa descontaram com o centroavante Jay Rodriguez e o meia Dwight McNeil, ambos da Inglaterra, já no final.

Com o resultado, o Chelsea fica em quarto e chega aos 20 pontos, a cinco do líder Liverpool, que recebe o Tottenham neste domingo. O Manchester City fez 3 a 0 no Aston Villa em casa e tem 22.

Terceiro colocado, o Leicester soma 20 após golear o Southampton por 9 a 0 nesta sexta-feira, ficando com saldo melhor que o Chelsea. Já o Burnley tem 12 e fica no meio da tabela, em 12º.

A partida deste sábado foi bastante movimentada, como sugere o placar. E o primeiro gol saiu rápido, aos 21 minutos. Depois de nove jogos com a camisa do Chelsea, Pulisic mostrou seu valor e marcou pela primeira vez no novo clube.

Contratado junto ao Borussia Dortmund, o norte-americano abriu o caminho para a quarta vitória consecutiva dos comandados de Frank Lampard, ex-meia do Chelsea que também marcou época na seleção inglesa.

Pulisic marcaria mais dois, sacramentando a trinca. E o meia-atacante chegou à proeza em grande estilo, já que fez o que é chamado de “Hat trick perfeito”, quando o jogador marca um gol com a perna esquerda, outro com a perna direita e mais um de cabeça.

Ele é o primeiro a atingir a marca no Chelsea desde o ex-centroavante marfinense Didier Drogba, que registrou o feito em 2010. Pulisic também é o segundo americano a fazer um hat trick no Campeonato Inglês.

Em outro jogo da 10ª rodada neste sábado, o Brighton recebeu o Everton e venceu por 3 a 2. Pascal Gross, Neal Maupay, de pênalti, e Lucas Digne, contra, marcaram pelos mandantes. Adam Webster, contra, e Dominic Calvert-Lewin descontaram. Os brasileiros Richarlison e Bernard passaram em branco.

O West Ham também atuou em casa no dia, mas não conseguiu o triunfo em frente aos torcedores. A equipe londrina empatou com o Sheffield United. Robert Snodgrass fez o gol dos anfitriões, enquanto Lys Mousset empatou para os visitantes. O lanterna Watford e o Bournemouth também ficaram na igualdade neste sábado, mas sem gols.