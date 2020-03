Com atuação decisiva de Vinicius Junior, o Real Madrid enfim voltou a derrotar o Barcelona no estádio Santiago Bernabéu, neste domingo. O atacante brasileiro marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0, que garantiu ao time da casa o retorno à liderança do Campeonato Espanhol.

O Real chegou aos 56 pontos, superando por apenas um ponto o arquirrival. E, de quebra, criou vantagem sobre o Barça num eventual empate na tabela. Isso porque o confronto direto é o primeiro critério de desempate na classificação final do Espanhol – o jogo entre os dois times no Camp Nou terminou sem gols.

Ao mesmo tempo, o time comandado por Zinedine Zidane encerrou um jejum recente contra os catalães. A última vitória merengue sobre o arquirrival no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol, havia acontecido somente em outubro de 2014, no primeiro turno da temporada 2014/2015. De lá para cá, foram quatro derrotas, com direito a uma goleada por 4 a 0, em 2015/2016.

Com o gol deste domingo, Vinicius se tornou o mais jovem a fazer gol no clássico desde 1995, com 19 anos e 223 dias. Raul segue como o mais novo a balançar as redes no duelo ao obter o feito em 1995, quando tinha apenas 18 anos e 95 dias.

Além de Vinicius, outros três brasileiros estiveram em campo. Arthur foi titular pelo Barça, enquanto Marcelo e Casemiro começaram jogando pela equipe da casa.

Disputado sob chuva e com Cristiano Ronaldo nas tribunas, o clássico espanhol contou com duas etapas bem distintas. O primeiro tempo foi marcado pelo estudo de ambos os lados. Os times trocavam passes com cuidado em busca de brechas na defesa rival. E, a cada oportunidade, aceleravam o duelo na tentativa de surpreender o adversário.

A primeira boa chance veio aos 20, com o Barcelona. Griezmann iniciou jogada com participação de Alba e Messi e culminou em sua própria finalização, rente ao travessão. Aos poucos, o time visitante ia tomando conta do duelo e criava oportunidades em série. Aos 29, foi a vez de Messi finalizar com perigo. Courtois defendeu.

Quatro minutos depois, Griezmann deu belo lançamento para Arthur, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro belga, que fez outra boa defesa. Aos 38. Messi tentou novamente e parou em Courtois, principal jogador do Real no primeiro tempo. Vinicius Junior também se destacava, em investidas em velocidade pela esquerda.

O segundo tempo, contudo, mostrou uma inversão de papeis. O Real voltou mais atento e acelerando o jogo. Aos 10, Isco protagonizou um dos melhores momentos do clássico ao acertar lindo chute, de fora da área. Ter Stegen se esticou para fazer bela defesa.

O bom lance confirmou o melhor momento do Real no clássico. Benzema também ameaçou aos 12, quando Piqué precisou salvar a bola na linha do gol. Na sequência, o mesmo atacante desperdiçou outra oportunidade.

O Real crescia em campo na mesma velocidade em que assustava a defesa do Barça. E um dos símbolos desta superioridade era Vinicius Junior. Aos 25, o atacante brasileiro fez a diferença no clássico. Toni Kroos fez bom lançamento pela esquerda, Vinicius entrou na área e bateu no canto esquerdo de Ter Stegen. A bola chegou a sofrer leve desvio em Piqué, dificultando o trabalho do goleiro.

Preocupado, o Barça fez mudanças. Colocou os atacante Braithwaite e Fati e o volante Rakitic em campo, quase de uma vez só. Mas os visitantes pareciam ainda perdidos em campo. O Real tentava capitalizar o momento favorável. Aos 37, Vinicius entrou na área fazendo fila e só não conseguiu driblar Ter Stegen.

Claramente superior em campo, o Real ainda confirmou a vitória aos 46 do segundo tempo. Apenas um minuto após entrar em campo, Mariano Díaz disparou pela direita, invadiu a área e bateu no canto do goleiro do Barcelona, em jogada semelhante a do gol de Vinicius Junior, porém em posição invertida.