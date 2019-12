Em recuperação no Campeonato Inglês, o Tottenham obteve a segunda vitória consecutiva na competição ao derrotar o Wolverhampton por 2 a 1, fora de casa, neste domingo, pela 17ª rodada, e saltou para o quinto lugar, também se aproveitando do tropeço do Manchester United, que ficou no 1 a 1 com o Everton.

O triunfo como visitante levou o Tottenham aos 26 pontos, a três do Chelsea, que fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões e perdeu no sábado para o Bournemouth. Já o Manchester está com 25, logo atrás, na sexta posição. O triunfo também foi importante para deixar o Wolverhampton para trás, agora o oitavo colocado, com 24 pontos. E o Everton é apenas o 16º colocado, com 18 pontos.

No Molineux Stadium, o brasileiro Lucas Moura abriu o placar para o Tottenham aos oito minutos do primeiro tempo após uma bela jogada individual. O Wolverhampton conseguiu empatar o duelo aos 22 minutos da etapa final, com o espanhol Adam Traoré, em um chute de longe, mas o time visitante assegurou o triunfo nos acréscimos, aos 46, com o gol do belga Jan Vertonghen, de cabeça.

Já no Old Trafford, um gol contra do sueco Victor Lindelof, após cobrança de escanteio, aos 36 minutos do primeiro tempo colocou o Everton em vantagem. Após marcar duas vezes pela Liga Europa no meio de semana, contra o AZ Alkmaar, Mason Greenwood, de 18 anos e que iniciou o duelo deste domingo no banco de reservas empatou para o Manchester, que utilizou o brasileiro Fred como titular – Richarlison e Bernard atuaram pelo time de Liverpool.