O Atlético de Madrid manteve o embalo na retomada do Campeonato Espanhol. Neste sábado, em partida válida pela 19ª rodada, contou com um gol do zagueiro brasileiro Felipe para derrotar o Levante por 2 a 1, em casa, na partida disputada no Estádio Wanda Metrpolitano.

Foi a quarta vitória consecutiva do Atlético de Madrid por diferentes competições e um resultado que levou o time aos 35 pontos, agora em terceiro lugar, à frente do Sevilla por causa dos critérios de desempate. O Levante, que tinha ganhado as três partidas anteriores por diferentes torneios, é o nono colocado com 26 pontos.

Tendo Felipe e Renan Lodi como titulares do Atlético de Madrid, a partida teve seus gols saindo antes dos 20 minutos da etapa inicial. E o primeiro a marcar foi o argentino Angel Correa, aos 13. O Levante empatou logo depois, aos 16, com Roger Martí. E Felipe definiu o placar aos 18, após assistência de Renan Lodi.

Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro esloveno Jan Oblak evitou o empate do Levante ao fazer uma defesa difícil após cabeceio à queima-roupa do macedônio Enis Bardhi.

Antes do início do duelo, o Atlético de Madrid realizou homenagem a Filipe Luís, hoje lateral-esquerdo do Flamengo, que disputou 333 partidas pelo clube, o tendo deixado o fim da temporada 2018/2019.

Os times agora se concentram em compromissos por outras competições. Na quinta-feira, o Atlético de Madrid terá pela frente o Barcelona pelas semifinais da Supercopa da Espanha, em Jeddah. Já o Levante visitará o Real Jaén, no dia 12, pela Copa do Rei.