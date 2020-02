O Grêmio não tomou conhecimento do Esportivo, na noite de segunda-feira, e o goleou por 5 a 0, em casa, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, se classificando às semifinais. A partida marcou as estreias de Thiago Neves e Diego Souza com a camisa tricolor. O último ainda marcou um dos gols do duelo.

Com o resultado, o Grêmio continuou na segunda posição do Grupo B, agora, com nove pontos, contra dez do líder Caxias, sendo que ambos passaram de fase. O Esportivo é o quarto colocado da chave, com cinco.

O JOGO – O Esportivo começou o jogo indicando que brigaria de igual para igual com o Grêmio. Logo aos quatro minutos, criou grande chance. Em cobrança de escanteio de Rômulo, Cleiton mandou rente ao travessão. A resposta, no entanto, foi um balde de água fria. Everton recebeu de Maicon e deu de letra para Thaciano. O meia tocou de volta para Cebolinha, que chutou na saída de Renan para fazer 1 a 0.

Após o gol, o Grêmio recuou e começou a controlar o jogo. Em tentativa de longa distância, Cortez mandou para fora. Já aos 37 minutos, Alisson arriscou na entrada da área. A bola desviou na marcação e sobrou limpa para Luciano, que driblou o goleiro e só tocou no fundo das redes: 2 a 0.

O terceiro gol por pouco não saiu aos 46 minutos. Em cruzamento de Cortez, Luciano dominou dentro da pequena área e chutou por cima da meta, desperdiçando grande chance de liquidar o duelo.

O segundo tempo foi todo do Grêmio. O clube tricolor não deixou o Esportivo jogar e foi pressionando, até que aos 21 minutos o gol saiu. Em cobrança de falta de Alisson, Paulo Miranda subiu mais do que o zagueiro para fazer mais um.

Aos 31 minutos, foi a vez de o estreante Diego Souza marcar o primeiro gol em seu retorno ao Grêmio. Cortez cruzou na cabeça do atacante, que testou firme para deixar o seu. Nesta altura, o Esportivo já não esboçava mais reação e só não fez nada para impedir a goleada.

Aos 41 minutos, a vitória foi sacramentada. Lucas Silva cobrou falta do meio da rua e viu Renan espalmar para o meia da área. No rebote, Alisson só teve o trabalho de empurrar para fazer o quinto do Grêmio.

Na próxima rodada, o time enfrentará o Aimoré no domingo, às 16h, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. No mesmo dia e horário, o Esportivo receberá o Caxias, no Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.