O Corinthians confirmou nesta sexta-feira que o volante Ramiro será baixa no clássico com o Santos, no domingo, e também no jogo seguinte da equipe no Paulistão. O jogador fez exames e teve diagnosticado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

A princípio, a avaliação do departamento médico é de que ele perderá apenas duas partidas – a segunda será contra o Guaraní, do Paraguai, na quarta que vem, pela fase preliminar da Copa Libertadores. “Ele não deverá apresentar condições para os próximos dois jogos, mas já passa por tratamento no CEPROO e será reavaliado semanalmente”, informou o clube.

Ramiro se machucou ainda no primeiro tempo da derrota para a Ponte Preta por 2 a 1, na noite de quinta. Ele deixou o campo chorando, com muitas dores. A lesão aconteceu em uma disputa de bola com Bruno Reis. Ramiro recebeu atendimento médico no gramado e ainda tentou seguir na disputa. Mas pouco depois voltou a cair no gramado e foi retirado de maca. Ele deu lugar a Madson.

Sem Ramiro na equipe neste fim de semana, quem deve surgir entre os titulares é o volante Cantillo. Depois de ter sido regularizado na noite de quinta, o jogador colombiano começou no banco de reservas contra a Ponte Preta e entrou no segundo tempo dando novo ritmo para a equipe. “Ele entrou muito bem. Como foi liberado só às 19h, já tinha o time montado e não mexi de início. Ele se complementa com Camacho e tem tudo para fazer uma grande temporada”, declarou Tiago Nunes.

Cantillo substituiu Richard, que no primeiro tempo errou passe que originou o segundo gol da Ponte Preta. O colombiano entrou ligado na partida e construiu a jogada para o gol de Boselli. Ele avançou, abriu para Janderson, que cruzou para o argentino marcar de carrinho. A dúvida que fica é se ele ganhará a posição de Richard e atuará mais centralizado ou se, com a contusão de Ramiro, jogará mais aberto pela direita, formando quase que uma dupla com Fagner.