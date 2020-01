O técnico Abel Braga comandou o primeiro treinamento do Vasco em 2020, nesta quinta-feira, e anunciou que vai utilizar muito os jogadores da categoria de base na disputa do Campeonato Carioca, que vai ter início para o time de São Januário, dia 19, diante do Bangu.

continua depois da publicidade

“Já viram quantos sub-20 tem no meu time? Tem jogador de 18 anos aqui. Vocês lembram o que eu fiz ano passado? O primeiro jogo foi uma equipe. O segundo foi outra. Não tem como ser diferente. Contra o Flamengo vai ser sub-20 contra sub-20. Eu fiz isso ano passado e acabei campeão. Não tem como preparar muito mais que isso. Já tenho dois no departamento médico, 24 trabalhando, não são todos que vão ficar. Não gostaríamos que o Carioca fosse disputado dessa maneira.”

Abel não pôde contar ainda com o zagueiro Miranda, que disputa a Copa São Paulo de Juniores, o zagueiro Breno e o lateral-esquerdo Ramon, em recuperação de lesão.

O grupo vascaíno irá trabalhar em tempo integral, com concentração em um hotel da zona oeste no intervalo das duas atividades, realizadas no CT do Almirante, em Vargem Pequena. Ao término dos treinamentos, os atletas serão liberados.

Principal contratação do ano, o argentino German Cano é uma das novidades no grupo de convocados. O goleiro Jordi, que se destacou na disputa do Campeonato Brasileiro pelo CSA (AL), está de volta. Outro que retorna de empréstimo é Lucas Santos. O meio-campista passou o último semestre no CSKA Moscow, na Rússia. Cayo Tenório, Ulisses e Linnick são alguns atletas que subiram do sub-20.

Confira os jogadores relacionados:

Goleiros: Alexander, Fernando Miguel, Jordi e Lucão.

Laterais-direitos: Cayo Tenório, Cláudio Winck, Rafael França, Rafael Galhardo e Yago Pikachu.

Zagueiros: Breno, Leandro Castan, Ricardo Graça, Ulisses e Werley.

Laterais-esquerdos: Alexandre, Henrique, Ramon e Rodrigo Coutinho.

Volantes: Andrey, Bruno Gomes, Marcos Jr, Raul e Willian Maranhão.

Meias: Bruno César, Gabriel Pec, Linnick e Lucas Santos.

Atacantes: Germán Cano, Kaio Magno, Marrony, Ribamar, Talles e Tiago Reis.