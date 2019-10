Com o volante Éderson novamente à disposição do técnico Abel Braga, depois de o jogador ter desfalcado o Cruzeiro no sábado contra o Fortaleza por estar suspenso, o elenco do time mineiro treinou nesta segunda-feira à tarde na Toca da Raposa visando o jogo diante do Botafogo, na quinta, às 21h30, no Engenhão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade ocorreu debaixo de forte chuva e todos os titulares estiveram em ação no gramado. Os únicos ausentes foram o atacante Pedro Rocha, que segue em tratamento de dores no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Dedé, que passou por cirurgia no joelho direito na semana passada.

Uma vitória sobre o Botafogo será suficiente para o Cruzeiro deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos, o time mineiro alcançaria os 32 pontos e deixaria para trás Ceará e/ou Fluminense, que, com 30 pontos cada, se enfrentam em Fortaleza na quarta-feira nesta 29ª rodada.

Com o reforço de um jogador que não pôde atuar no empate por 1 a 1 com o Fortaleza no Castelão, o Cruzeiro tem como time provável no Rio contra os botafoguenses a seguinte formação: Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Egídio; Henrique, Éderson, Robinho e Thiago Neves; David e Fred.

OREJUELA – O lateral-direito colombiano Orejuela deu entrevista coletiva nesta segunda-feira e falou timidamente da negociação para permanecer no clube, após o fim do seu período de empréstimo no fim do ano. O jogador pertence ao Ajax e, para que continue em Belo Horizonte, será necessário que o clube mineiro pague 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 6,7 milhões).

“Já existem conversas com o clube (Ajax). Vou esperar como terminará o ano, mas minha cabeça agora está no Cruzeiro. Quero fazer tudo bem para sair dessa situação primeiro e, depois, pensar no que vem (pela frente)”, disse o jogador.

Presente em 25 jogos do Cruzeiro nesta temporada, Orejuela, de 24 anos, tem uma proposta da diretoria cruzeirense para assinar contrato de mais quatro anos. Em seu período no Brasil, o defensor ganhou destaque e integrou a seleção colombiana.

Autor do gol cruzeirense contra o Fortaleza no último sábado, o colombiano festejou o fato de ter balançado as redes no Ceará, mas lamentou o empate e exaltou a necessidade de o time conquistar uma vitória nesta quinta-feira.

“A gente vem trabalhando para melhorar, insistindo no que queremos, fazendo coisas boas. Nossa equipe está jogando bem. E agora esperamos que a sorte vire um pouquinho para o nosso lado. Se vencermos a próxima partida já sairemos da zona de rebaixamento. Então é ganhar e ganhar”, projetou.