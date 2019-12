Martine Grael e Kahena Kunze brilharam nesta quinta-feira no Mundial da classe 49erFX. As velejadoras brasileiras venceram duas das quatro regatas realizadas em Auckland, na Nova Zelândia, e saltaram do quinto para o primeiro lugar na classificação geral.

Nesta quinta, Martine e Kahena ganharam a primeira e terceira baterias, ficando em segundo lugar na disputa realizada entre os dois triunfos, além de terem somado uma quinta posição. Com o descarte de um nono lugar, estão com 23 pontos perdidos. As campeãs olímpicas têm, assim, 14 pontos de vantagem para Helene Naess e Marie Ronningen, da Noruega, e Kimberly Lim e Cecilia Low, de Cingapura.

Realizadas as oito primeiras regatas do Mundial, a competição agora passa para a flotilha dourada, com as 25 melhores embarcações. Serão mais oito baterias, seguidas pela realização da medal race.

Auckland também recebe nesta semana o Mundial de outras duas classes. Na Nacra 17, depois de oito regatas, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino estão em décimo lugar, com João Bulhões e Isabela Swan na 20ª colocação. E ambas as duplas prosseguem para a flotilha dourada.

Além disso, na classe 49er, Marco Grael e Gabriel Borges ocupam a 18ª posição após a disputa de nove baterias e estão garantidos na flotilha dourada.