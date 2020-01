Gabriel Jesus voltou a brilhar no Manchester City e marcou os últimos dois da vitória de seu time sobre o Fulham por 4 a 0 neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Com os dois tentos, o atacante brasileiro chega a 16 gols em 31 jogos na atual temporada europeia, com média superior a um gol a cada duas partidas.

Com o triunfo, complementado com gols do volante alemão Ilkay Gundogan, após pênalti sofrido pelo próprio Jesus, e do meia português Bernardo Silva, a equipe de Pep Guardiola avança às oitavas de final da tradicional competição inglesa.

O adversário da próxima fase será definido após o confronto entre Newcastle e Oxford United, que empataram sem gols e vão precisar do jogo de volta para decidir o classificado.

O atacante brasileiro foi decisivo desde o começo da partida. Aos seis minutos de jogo, Jesus sofreu a penalidade máxima que renderia a expulsão de Tim Ream e seria convertida por Gundogan, abrindo caminho para o triunfo do City.

Aos 19, Bernardo Silva gingou diante da marcação e bateu colocado para anotar o segundo o City, dando tranquilidade para que a equipe de Manchester encaminhasse a classificação sem maiores problemas contra o time de Londres.

No segundo tempo, vieram os gols de Jesus. O primeiro foi anotado aos 27 minutos, após cruzamento do lateral português João Cancelo, para boa conclusão de testa do atacante brasileiro.

O ex-jogador do Palmeiras sacramentou a goleada dos donos da casa no Etihad Stadium três minutos depois, novamente de cabeça, ao aproveitar um rebote para fechar o placar.