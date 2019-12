A ausência de Agüero por contusão abriu espaço para Gabriel Jesus e, após decepcionar no empate com o Newcastle no sábado, o atacante se recuperou em grande estilo nesta terça-feira. O brasileiro marcou duas vezes na goleada sobre o Burnley por 4 a 1, no estádio Turf Moor, pela 15º rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola subiu para o segundo lugar, com 32 pontos, mesma pontuação do Leicester City, que entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o lanterna Watford. A distância para o líder Liverpool é de oito pontos. O Burnley está em 11º, com 18 pontos.

Desde o início do jogo, o Manchester City, que contou ainda com o goleiro Ederson e o volante Fernandinho, atuando mais uma vez como zagueiro, assumiu o domínio das ações.

Após insistir bastante, o time de Guardiola abriu o placar aos 24 minutos. Gabriel Jesus recebeu de David Silva pelo lado esquerdo do ataque depois de boa troca de passes e chutou colocado, longe do alcance do goleiro Pope. O brasileiro não marcava pelo Inglês desde 19 de outubro, na vitória diante do Crystal Palace.

O Manchester City poderia ir para o intervalo com uma placar elástico, mas Pope evitou o gol em duas excelentes oportunidades, em finalizações de Sterling e Bernardo Silva.

A imposição da equipe de Guardiola continuou no segundo tempo. E desta vez Pope não conseguiu deter o ataque do City. Gabriel Jesus, aos cinco minutos, fez o segundo. Bernardo Silva recebeu de De Bruyne e cruzou da direita. O brasileiro se antecipou aos zagueiros para desviar para o gol.

Aos 23 minutos, Rodri ampliou em um chute forte da entrada da área. Mahrez, que começou no banco, entrou para anotar o quarto, aos 42 minutos, em um chute certeiro de pé direito, apesar de ser canhoto. Brady, dois minutos depois, fez o de honra da equipe da casa, já com alguns lugares vazios no estádio por causa da goleada.

No outro jogo desta terça-feira pelo Campeonato Inglês, o Crystal Palace derrotou o Bournemouth por 1 a 0, em casa, no Selhurst Park, mesmo atuando com um jogador a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo. Mamadou Sakho recebeu o cartão vermelho direto após cometer falta dura em Adam Smith. Jeffrey Schlupp, aos 31 da etapa final, fez o gol da vitória do agora quinto colocado, com 21 pontos.