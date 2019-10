Com uma atividade na manhã desta sexta-feira no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta encerrou preparação para receber o líder Bragantino, neste sábado, a partir das 16h30, em duelo válido pela 30ª rodada na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com os desfalques do volante Lucas Mineiro e do meia-atacante Marquinhos, suspenso, o técnico Gilson Kleina adotou mistério em relação ao time titular e atrelou a definição da formação inicial com a participação ou não de Renato Cajá, com dores na coxa.

“É claro que a definição do time passa muito pela presença do Renato Cajá. Embora não tenha se lesionado, há a situação do edema. Ele faz grande campeonato no segundo turno, com boas ações dentro do jogo. Ele tem sido bem agressivo nessas acelerações. Isso fez com que a musculatura tivesse desgaste. Tanto é que não o utilizei contra o Oeste por ser temerário”, comentou o treinador.

“Utilizei diante do Atlético-GO e administramos inteligentemente, sabedor de que precisávamos ganhar. Ao mesmo tempo, administrei Rafael Longuine, ganhei o Araos. Há a situação do Gérson Magrão e do próprio Camilo. É aguardar o Cajá até o instante final. Eu acho que um jogador deste quilate, num jogo como vai ser, pode ser decisivo”, reforçou o comandante.

Apesar dos seis pontos de desvantagem em relação ao Coritiba, primeiro integrante do G4 (a zona de acesso à elite nacional), Kleina citou a força da equipe no Moisés Lucarelli, palco de quatro dos próximos seis jogos, para tentar nova arrancada na reta final.

“Quando a Ponte consegue ter concentração e atrair mais o torcedor faz a diferença. Ela joga junto e é aguerrida. Passa a ser energia aos atletas. Eles sabem disso. Essa atmosfera e sinergia têm de ser criada. O que vem da arquibancada é o melhor combustível, pois serve de motivação para o jogador ter o seu melhor desempenho. Sempre faço este apelo”, pediu.

O provável time da Ponte Preta para o duelo diante do Bragantino, que ostenta 58 pontos no topo da Série B, tem Ivan; Diego Renan, Renan Fonseca, Airton e Guilherme Guedes; Washington, Gérson Magrão, Camilo e Ángelo Araos; Vico e Roger.