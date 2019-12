O técnico André Jardine anunciou na noite desta sexta-feira a lista final de convocados da seleção brasileira formada por jogadores sub-23 para o Pré-Olímpico, que será disputado na Colômbia, a partir do dia 18 de janeiro. Diante da não liberação de alguns atletas, o treinador promoveu cinco mudanças na relação definitiva.

Dodô, lateral-direito do Shakhtar Donetsk (Ucrânia), foi chamado para o lugar de Emerson, do Betis (Espanha); Nino, zagueiro do Fluminense, substitui Gabriel, do Lille (França); Douglas Augusto, volante do PAOK (Grécia), fica com a vaga de Douglas Luiz, do Aston Villa (Inglaterra); Bruno Tabata, atacante do Portimonense (Portugal), ocupa o lugar de Wendel, do Sporting Lisboa (Portugal); e Pepê, do Grêmio, foi convocado em razão da ausência de Gabriel Martinelli, do Arsenal (Inglaterra).

André Jardine teve de convocar cinco novos atletas porque, como a competição não faz parte do calendário oficial da Fifa, os clubes não são obrigados a ceder seus jogadores para as seleções. Logo, as agremiações não querem ser desfalcadas neste período e dificultam a liberação. O treinador, por exemplo, não chamou atletas que seriam presença óbvia em uma relação sem restrições como os atacantes Rodrygo e Vinicius Junior, ambos do Real Madrid.

A preparação para a competição que dá vaga aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 tem início no dia 3 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Dois jogos preparatórios estão previstos para essa etapa, mas os adversários, dias e horários ainda não foram definidos pela CBF.

A seleção brasileira embarca para a Colômbia no dia 16 de janeiro. A estreia no Pré-Olímpico está marcada para o dia 19 contra o Peru. O time de André Jardine, que integra o Grupo B, ainda enfrenta na primeira fase Paraguai, Bolívia e Uruguai. Os dois primeiros colocados da chave se classificam para o quadrangular final.

Confira a lista final de convocados da seleção para o Pré-Olímpico:

Goleiros – Cleiton (Atlético Mineiro), Ivan (Ponte Preta) e Phelipe (Grêmio);

Laterais-direitos – Dodô (Shakhtar Donetsk-UCR) e Guga (Atlético Mineiro);

Laterais-esquerdos – Ayrton Lucas (Spartak Moscou-RUS) e Caio Henrique (Fluminense);

Defensores – Nino (Fluminense), Ibañez (Atalanta-ITA), Robson Bambu (Athletico Paranaense) e Walce (São Paulo);

Meio-campistas – Bruno Guimarães (Athletico Paranaense), Douglas Augusto (PAOK-GRE), Igor Gomes (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio) e Reinier (Flamengo);

Atacantes – Antony (São Paulo), Bruno Tabata (Portimonense-POR), Matheus Cunha (RB Leipzig-ALE), Paulinho (Bayer Leverkusen-ALE), Pedrinho (Corinthians), Pepê (Grêmio) e Yuri Alberto (Santos).