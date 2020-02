O Los Angeles Lakers se recuperou da última derrota para o Houston Rockets e, no duelo da Califórnia, levou a melhor sobre o Golden State Warriors. LeBron James e Anthony Davis anotaram um “double-double” cada e comandaram o triunfo, conquistado por 120 a 125, fora de casa, em San Francisco.

O astro veterano anotou 22 pontos, 11 assistências e apanhou oito rebotes. Além disso, foi decisivo nos minutos finais com uma cesta de três fundamental para a vitória apertada. Já Davis, que será parceiro de LeBron no All-Star Game, foi o cestinha do jogo, com 27 pontos. Além disso, contribuiu com 10 rebotes e quatro assistências. Os Lakers seguem na liderança da Conferência Oeste, e os Warriors, por outro lado, continuam na lanterna.

Na Conferência Leste, quem permanece dominante é o líder Milwaukee Bucks. Dono da melhor campanha da temporada regular, o time de Wisconsin chegou à 45ª vitória ao derrotar o Orlando Magic por 111 a 95, em Orlando. O astro grego Giannis Antetokounmpo não foi tão espetacular como nos cinco jogos anteriores, em que registrou mais de 30 pontos, mas teve boa participação no triunfo, ficando perto de alcançar um “triple-double – 18 pontos, 18 rebotes e nove assistências. Khris Middleton e Brook Lopez também foram bem. O primeiro marcou 21 pontos e o segundo deixou a quadra como cestinha da partida, com 23.

Atrás dos Bucks na tabela de classificação do Leste está o Toronto Raptors, que vem empolgando sua torcida. Em fase esplêndida, o atual campeão da NBA venceu o duelo muito equilibrado com o Brooklyn Nets por 119 a 118 e emplacou o 14º triunfo consecutivo, ampliando a sequência positiva que o deixou na vice-liderança da conferência, com 39 vitórias.

O destaque da franquia canadense foi o armador Fred VanVleet, dono de 29 pontos. Pascal Siakam fez 20 pontos, mesmo número de Terence Davis. O maior pontuador em quadra foi o ala-armador dos Nets, Caris LeVert, com 37 pontos.

Mesmo sem seus principais jogadores, Brandom Ingram e o jovem Zion Williamson, o New Orleans Pelicans superou o Indiana Pacers por 124 a 117, fora de casa, em Indianápolis. Jrue Holiday chamou a responsabilidade e brilhou com 31 pontos, 10 assistências e seis rebotes. Apesar de ter sofrido a quinta derrota seguida, os Pacers seguem na sexta posição do Leste. Os Pelicans estão fora da zona de classificação para os playoffs.

Em Minnesota, a zebra passeou. Terceiro colocado do Oeste, o Los Angeles Clippers sofreu uma dura derrota para os Timberwolves por 142 a 115. O astro Kawhi Leonard teve boa atuação, deixando a quadra como maior pontuador, com 29 pontos, mas a força do jogo coletivo da equipe da casa superou o brilho do MVP das últimas finais. O alto aproveitamento nas cestas de três também fizeram a diferença a favor da franquia de Minneapolis, que obteve o recorde nesse quesito. Foram 26 bolas de três convertidas em 44 tentativas

Veja os outros resultados dos jogos deste sábado:

Charlotte Hornets 100 x 116 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 92 x 95 New York Knicks

Phoenix Suns 108 x 117 Denver Nuggets

Sacramento Kings 122 x 102 San Antonio Spurs

Acompanhe as partidas da rodada deste domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder x Boston Celtics

Atlanta Hawks x New York Knicks

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Utah Jazz

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Miami Heat