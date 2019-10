O Washington Nationals se sagrou campeão da MLB, a liga norte-americana de beisebol, pela primeira vez em sua história ao derrotar o Houston Astros por 6 a 2, nesta quarta-feira, no último duelo da World Series, a série de sete jogos finais da temporada, vencida por 4 a 3. O time da capital dos Estados Unidos conseguiu um feito inédito ao se tornar a primeira equipe a ganhar os quatro jogos necessários para o título fora de casa.

Com o título, Yan Gomes, catcher dos Nationals, se tornou o segundo jogador nascido no Brasil a ganhar a World Series. Ele se junta a Paulo Orlando, outfielder que faturou o troféu com o Kansas City Royals em 2015 e atualmente está na liga mexicana da modalidade.

Durante a temporada regular, o Washington Nationals terminou na segunda colocação da divisão leste da Liga Nacional com 93 vitórias e 63 derrotas, se classificando aos playoffs na repescagem quando eliminou o Milwaukee Brewers. Para chegar ao título, a equipe derrotou o favorito Los Angeles Dodgers e o St. Louis Cardinals na final da conferência.

Na World Series, que chegou a sete jogos, um fato inusitado: só o time visitante ganhou jogos na série. Os Nationals abriram 2 a 0 ao levar as primeiras partidas em Houston, perdeu as três partidas seguintes em casa, na capital norte-americana, e virou novamente a decisão ao ganhar as duas partidas finais em Houston.

É o primeiro título no beisebol de uma equipe de Washington desde os Senatorss em 1924.