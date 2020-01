A Ponte Preta tem elenco praticamente fechado para abrir participação no Campeonato Paulista. Ainda à espera de Marlon, meio-campista atualmente no Fortaleza, a equipe campineira teve reformulação profunda no elenco que encerrou a Série B do Campeonato Brasileiro.

continua depois da publicidade

Entre os reforços de maior popularidade, estão o zagueiro Cléber Reis (emprestado pelo Santos), o polivalente Apodi (ex-CSA) e o meia João Paulo (ex-Avaí).

No banco de reservas, o responsável por dirigir o elenco é Gilson Kleina, remanescente no cargo embora não tenha alcançado acesso à elite nacional.

A equipe alvinegra estreia no Estadual diante do Santo André, de volta à primeira divisão, na próxima quinta-feira, 23 de janeiro, às 19h, no Moisés Lucarelli.

A ideia inicial da comissão técnica é, ao menos, conquistar classificação às quartas de final – para isso, precisa ficar nas duas primeiras colocações do Grupo A, também composto por Santos, Água Santa e Oeste.

Confira o elenco da Ponte Preta:

Goleiros: Guilherme, Ivan e Ygor Vinhas;

Laterais: Apodi, Guilherme Lazaroni, Jeferson, Matheus Alexandre e Yuri;

Zagueiros: Alisson, Cléber Reis, Henrique Trevisan, Léo, Wellington Carvalho;

Volantes: Bruno Reis, Camilo, Danrley, Dawhan e Vander;

Meias: João Paulo e Vinicius Zanocelo;

Atacantes: Alisson Safira, Bruno Rodrigues, Felipe Saraiva, Matheus Anderson e Roger.