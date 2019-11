O lateral-esquerdo Reinaldo é dúvida no São Paulo para enfrentar o Ceará, no próximo domingo, às 19h, na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo segundo dia consecutivo, Reinaldo não treinou no campo do CT da Barra Funda devido a uma amidalite.

A equipe deverá fazer mais dois treinos para finalizar a preparação. Caso ele não tenha condições de jogo, o substituto é Léo. Sem Reinaldo, o time deverá mudar suas características. O substituto avança pouco, tem menor presença ofensiva, mas oferece segurança aos zagueiros.

Por outro lado, o treino desta quarta-feira contou com o retorno do zagueiro Arboleda. Depois de ter feito atividades de reforço muscular na parte interna do CT, o equatoriano voltou às atividades normalmente nesta quinta.

O técnico Fernando Diniz tem uma dúvida importante no ataque, pois Pablo está suspenso. Uma das opções é Alexandre Pato, que ficou no banco de reservas nos dois últimos jogos da equipe. Os últimos gols do atacante foram na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, em 10 de agosto, quando balançou a rede duas vezes. Toró e Raniel também brigam pela vaga no ataque.