Com Agassi de técnico, João Fonseca estreia na Laver Cup

O tenista João Fonseca faz nesta sexta-feira (19) sua estreia – e a de um brasileiro – na Laver Cup, torneio de exibição criado em 2017 por Roger Federer e Jorge Paulo Lemann.

A competição, que não vale pontos para o ranking da ATP, reúne 12 tenistas, divididos nos Time Europa, apenas com atletas do continente, e Time Mundo, com jogadores de outras regiões.

Campeão de oito títulos de Grand Slam e ex-número 1 do mundo, André Agassi é o técnico do Time Mundo, com o australiano Patrick Rafter como seu vice. Campeão de Roland Garros em 1983, o francês Yannick Noah lidera o Time Europa, tendo o britânico Tim Henman como vice.

A convocação considera o ranking dos jogadores após o Grand Slam de Roland Garros, com mais três escolhas a critério dos técnicos. Se algum jogador recusa, o próximo no ranking é chamado.

Atual 42º do mundo, Fonseca foi convocado em maio por Agassi, e se junta a Taylor Fritz (5º), Alex Michelsen (32º) e Reilly Opelka (62º), dos Estados Unidos; Francisco Cerundolo (21º), da Argentina; e Alex de Minaur (8º), da Austrália.

“João é o tipo de jovem talento que torna a Laver Cup tão especial. Ele é destemido, cheio de energia, joga muito bem e adora os grandes palcos. Seu desempenho nesta temporada me mostra que ele está pronto para isso. Tenho certeza de que vai se destacar no ambiente de equipe e estou ansioso para trabalhar com ele e conhecê-lo melhor”, disse Agassi na convocação.

“Acompanho o evento desde criança e sempre sonhei em jogar. Estar em um time com caras como Fritz, e ser treinado por André Agassi, é simplesmente inacreditável. Vou dar tudo de mim”, disse João.

Compõem o Time Europa o espanhol Carlos Alcaraz, atual líder do ranking, além do alemão Alexander Zverev (3º), do dinamarquês Holger Rune (11º), do norueguês Casper Ruud (12º), além do tcheco Jakub Mensik (17º) e do italiano Flavio Cobolli (25º). Vice-líder, o italiano Jannik Sinner declinou do convite para participar da competição pela primeira vez.

Em sua oitava edição, o torneio itinerante acontece entre sexta-feira e domingo (21), no Chase Center casa do Golden State Warriors, da NBA em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. A disputa é sempre em piso duro e quadra coberta. Em 2026, ela segue para Londres.

A pontuação das disputas varia conforme o dia: um ponto por vitória na sexta, dois pontos no sábado e três no domingo. A equipe que alcançar 13 pontos primeiro é a campeã. São três jogos de simples por dia, e um de duplas.

Nesta sexta-feira, o primeiro jogo é entre Casper Ruud e Reilly Opelka, às 17h (horário de Brasília), seguido por Jakub Mensik e Alex Michelsen. Às 23h, João Fonseca entra em quadra contra Flavio Cobolli.

Eles já se enfrentaram uma vez no circuito, com Cobolli levando a melhor na primeira rodada do ATP 500 de Halle, em junho.

No último jogo do dia, de duplas, Carlos Alcaraz e Jakub Mensik enfrentam Taylor Fritz e Alex Michelsen.

As partidas têm até três sets, com a última parcial em formato de “match-tiebreak”, até dez pontos.

O Time Europa tem cinco títulos, contra dois do Time Mundo. A Laver Cup tem transmissão da ESPN e da Disney+.