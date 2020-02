A Ferrari apresentou, nesta terça-feira, em Reggio Emilia, na Itália, o modelo SF1000 (menção aos 1000 grandes prêmios que a escuderia completará este ano) a ser pilotado pelo monegasco Charles Leclerc e Sebastian Vettel na temporada 2020 da Fórmula 1.

Com um vermelho mais forte (clássico) e com números de tipologia semelhante usada nos carros da década de 80, em homenagem ao canadense Gilles Villeneuve, ídolo morto em 1982, aos 32 anos, durante treinos classificatórios para o GP da Bélgica, no circuito de Zolder, o SF1000 terá a missão de garantir um título de pilotos, ausente de Maranello desde 2007, e o de equipes, cujo jejum vem desde 2008.

Com 993 corridas disputadas, a Ferrari é a escuderia que mais venceu: 237. Ela soma 761 pódios e 228 poles positions. O time ostenta 15 títulos de pilotos e 16 de construtores. Única equipe a estar na Fórmula 1 desde o início da F-1, há 70 anos, a Ferrari completa mil corridas no GP de Mônaco, o sétimo da temporada 2020.

Alguns detalhes revelam mudanças no novo modelo em comparação ao usado no ano passado, que levou Leclerc apenas ao quarto lugar na classificação final, atrás do campeão Lewis Hamilton, de Valtteri Bottas (ambos da Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull).

A principal novidade visível é a utilização de apêndices aerodinâmicos nas proximidades da tomada de ar do motor. “A abordagem é um pouco diferente, já conheço mais o time, estou mais pronto para este ano. Já conheço as pessoas, é um grande desafio e estou ansioso para guiar o carro. Vamos trabalhar juntos para desenvolvê-lo. Estou bem preparado fisicamente e vou tentar dar o meu melhor, e espero que o carro seja o melhor possível”, afirmou Leclerc.

Apenas quinto colocado no ano passado, o tetracampeão Vettel busca recuperar a confiança após vários erros cometidos ano passado, em sua sexta temporada na equipe. “Eu já gosto do SF1000, é diferente do carro de 2019. Foi um ótimo trabalho.”

Nesta quarta-feira está programada a apresentação dos novos carros da Renault e da Red Bull. Na quinta-feira, será a vez da McLaren e da Mercedes.

A Fórmula 1 começa a pré-temporada, em Barcelona, entre os dias 19 e 21. A segunda série de testes será também na pista espanhola no período de 26 a 28 de fevereiro. A temporada começa em Melbourne, na Austrália, em 15 de março.